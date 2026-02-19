Видео
Україна
Видео

Переговоры в Женеве были прогрессивными — заявление Белого дома

Переговоры в Женеве были прогрессивными — заявление Белого дома

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 00:12
Переговоры РФ, Украины и США в Женеве — спикер Белого дома считает встречу прогрессивной
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Фото: REUTERS

Во время трехсторонних переговоров Украины, США и РФ удалось достичь значительных результатов. И Россия, и Украина согласны вместе работать над достижением мирного соглашения и поддерживать связь со своими лидерами.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Как в Белом доме комментируют ход переговоров

Представительница Белого дома отметила, что Дональд Трамп и его команда приложили много времени и энергии, чтобы завершить войну, которая очень далеко от США.

"Будет еще один раунд переговоров в будущем, но президент США считает всю эту ситуацию очень несправедливой не только для россиян и украинцев, которые погибли, но и для американского народа и налогоплательщиков, которые оплачивали военные расходы", — объяснила Кэролайн Ливитт.

По данным журналиста Axios Барака Равида, зять американского лидера Джаред Кушнер и спецпосланник Стивен Уиткофф уже доложили Трампу о деталях переговоров между Украиной и РФ. Также они сообщили о ходе переговоров с Ираном и заседании Совета мира, которое состоится 19 февраля.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что результат переговоров пока недостаточный. Остаются недоработанными вопросы касательно возможных компромиссов и встречи лидеров.

Также мы сообщали, что президент Украины подвел первые итоги переговоров в Женеве. Глава государства заявил, что встреча была непростой, наработки есть, но позиции у сторон разные.

США переговоры Белый дом война в Украине Россия
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
