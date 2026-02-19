Переговоры РФ, Украины и США в Женеве — спикер Белого дома считает встречу прогрессивной

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Фото: REUTERS

Во время трехсторонних переговоров Украины, США и РФ удалось достичь значительных результатов. И Россия, и Украина согласны вместе работать над достижением мирного соглашения и поддерживать связь со своими лидерами.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает Новини.LIVE.

Как в Белом доме комментируют ход переговоров

Представительница Белого дома отметила, что Дональд Трамп и его команда приложили много времени и энергии, чтобы завершить войну, которая очень далеко от США.

"Будет еще один раунд переговоров в будущем, но президент США считает всю эту ситуацию очень несправедливой не только для россиян и украинцев, которые погибли, но и для американского народа и налогоплательщиков, которые оплачивали военные расходы", — объяснила Кэролайн Ливитт.

По данным журналиста Axios Барака Равида, зять американского лидера Джаред Кушнер и спецпосланник Стивен Уиткофф уже доложили Трампу о деталях переговоров между Украиной и РФ. Также они сообщили о ходе переговоров с Ираном и заседании Совета мира, которое состоится 19 февраля.

BREAKING: Президент Трамп встретился сегодня со своими советниками @SteveWitkoff и @jaredkushner и был проинформирован о ядерных переговорах с Ираном, переговорах Россия-Украина и заседании Совета мира в Газе, которое состоится завтра, per U.S. officials https://t.co/cMVQbI87wy - Барак Равид (@BarakRavid) 18 февраля 2026

Напомним, Владимир Зеленский считает, что результат переговоров пока недостаточный. Остаются недоработанными вопросы касательно возможных компромиссов и встречи лидеров.

Также мы сообщали, что президент Украины подвел первые итоги переговоров в Женеве. Глава государства заявил, что встреча была непростой, наработки есть, но позиции у сторон разные.