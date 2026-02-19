Видео
Главная Новости дня Зеленский анонсировал новый раунд переговоров в Швейцарии

Зеленский анонсировал новый раунд переговоров в Швейцарии

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 08:09
Зеленский сказал, что следующие переговоры с РФ состоятся в Швейцарии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с Россией. Он отметил, что новая встреча по поводу окончания войны также состоится в Швейцарии.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Зеленский о новом раунде переговоров с Россией

Украинский лидер заявил, что следующий раунд мирных переговоров снова состоится в Швейцарии. Однако подробности станут известны уже после того, как переговорная команда вернется в Украину.

"Вы упомянули следующую встречу. Я хочу подчеркнуть, что следующая встреча также будет в Швейцарии. Это информация, которой я владею на сегодня. Конечно, наша группа вернется и у меня будет более подробная информация, чем сейчас в телефоне", — сказал лидер.

Президент также отметил тот факт, что переговоры состоялись именно в Швейцарии. По его мнению, встречи с РФ по миру должны происходить именно в Европе.

"Я всегда поднимал этот вопрос, при всем уважении к Ближнему Востоку и другим странам... Это агрессия против нас и против Европы. Поэтому я считаю, что мирные переговоры должны проходить в Европе", — сказал Зеленский.

Что известно о переговорах в Швейцарии

После окончания переговоров в Женеве 18 февраля Владимир Зеленский заявил, что пока результат недостаточен. Он отметил, что вопрос о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров еще не проработаны достаточно. Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на следующий раунд переговоров в феврале.

Зато пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт считает, что во время трехсторонних переговоров в Женеве удалось достичь значительного прогресса. Также она сказала, что будет еще один раунд переговоров в будущем, однако не назвала конкретную дату или месяц.

Как известно, после трехсторонних переговоров 18 февраля Украина и Россия провели отдельную встречу. Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сказал, что во время этого разговора не было ничего особенного.

Владимир Зеленский переговоры Швейцария мирные переговоры мирное соглашение
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
