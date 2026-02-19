Зеленский сказал, что следующие переговоры с РФ состоятся в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с Россией. Он отметил, что новая встреча по поводу окончания войны также состоится в Швейцарии.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Зеленский о новом раунде переговоров с Россией

Украинский лидер заявил, что следующий раунд мирных переговоров снова состоится в Швейцарии. Однако подробности станут известны уже после того, как переговорная команда вернется в Украину.

"Вы упомянули следующую встречу. Я хочу подчеркнуть, что следующая встреча также будет в Швейцарии. Это информация, которой я владею на сегодня. Конечно, наша группа вернется и у меня будет более подробная информация, чем сейчас в телефоне", — сказал лидер.

Президент также отметил тот факт, что переговоры состоялись именно в Швейцарии. По его мнению, встречи с РФ по миру должны происходить именно в Европе.

"Я всегда поднимал этот вопрос, при всем уважении к Ближнему Востоку и другим странам... Это агрессия против нас и против Европы. Поэтому я считаю, что мирные переговоры должны проходить в Европе", — сказал Зеленский.

Что известно о переговорах в Швейцарии

После окончания переговоров в Женеве 18 февраля Владимир Зеленский заявил, что пока результат недостаточен. Он отметил, что вопрос о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров еще не проработаны достаточно. Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на следующий раунд переговоров в феврале.

Зато пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт считает, что во время трехсторонних переговоров в Женеве удалось достичь значительного прогресса. Также она сказала, что будет еще один раунд переговоров в будущем, однако не назвала конкретную дату или месяц.

Как известно, после трехсторонних переговоров 18 февраля Украина и Россия провели отдельную встречу. Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сказал, что во время этого разговора не было ничего особенного.