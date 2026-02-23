Украина не согласится на выход из Донбасса — заявление Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Владимир Зеленский аргументировал, почему Украина не может согласиться на сдачу территорий России, а так же провести полную деоккупацию.

Об этом глава государства высказался в интервью ВВС, которое цитирует Новини.LIVE.

Владимир Зеленский отметил, что возвращение территорий, по его мнению, является вопросом времени, однако сегодня этому мешает российское преимущество в численности армии.

Зеленский пояснил, что попытка действовать сейчас означала бы чрезвычайно высокую цену потерянных жизней. Он отметил, что в случае такого сценария речь шла бы о потере "миллионов" людей, ведь российская армия является большой.

"У нас не хватило бы людей. А что такое земля без людей? Честно говоря — ничего", — прокомментировал Зеленский.

Отдельно глава государства остановился на вопросе вооружений, заявив, что сейчас Украина не имеет достаточного объема оружия, чтобы быстро освободить все оккупированные территории. По его словам, это зависит не только от Киева, но и от партнеров, и сейчас нет нужных возможностей для такого темпа.

В то же время Зеленский отметил, что возвращение к справедливым границам 1991 года было бы несомненной победой по справедливости для Украины.

Согласится ли Украина на сдачу Донбасса

В том же интервью президент также объяснил, почему Украина, по его словам, не может согласиться на выход из Донбасса. Во время разговора ведущий вспомнил заявление Зеленского о том, что США вместе с Россией требуют от Украины оставить 20% подконтрольной Киеву части Донбасса, считая, что это якобы способно привести к прекращению огня.

"Я рассматриваю это не просто как территорию. Я вижу в этом отказ и ослабление наших позиций, отказ от сотен тысяч наших граждан, которые там живут... И я уверен, что такой шаг разделил бы наше общество", — сказал президент.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что не верит Владимиру Путину, что он остановится как только Украина "отдаст" территории России.

"Вероятно, на какое-то время это его удовлетворит... ему нужна пауза... На мой взгляд, он сможет восстановиться не более чем через пару лет. Куда он отправится дальше? Мы не знаем, но то, что он захочет продолжить (войну. — Ред.) — это факт", — сказал президент.

Зеленский также подчеркнул, что сейчас ключевым вопросом является наличие факторов сдерживания.

Отметим, что российские войска продвигаются на фронте с огромными потерями. Ранее Владимир Зеленский называл срок, за который россияне теоретически смогут захватить Донбасс.

Отдельно глава государства упоминал, что Россия требует сдачи Донбасса, потому что ВСУ имеют успехи на фронте и не дают россиянам прорваться.

В то же время украинцы, согласно последним опросам, против сдачи территорий России для мира.