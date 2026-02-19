Зеленський заявив, що переговори з РФ не будуються на довірі

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що не може довіряти Володимиру Путіну, навіть якщо той дає слово.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста Пірса Моргана про можливу зустріч на рівні лідерів і про те, чи може довіра стати основою для майбутніх домовленостей, як цитує Новини.LIVE.

Зеленський аргументував чому не має довіри до Путіна

Журналіст нагадав коментар експрезидента США Білла Клінтона, який свого часу говорив, що Путін нібито дотримувався обіцянок, попри публічну різкість. Зеленський у відповідь підкреслив, що досвід інших лідерів не можна накладати на українську реальність, бо вони не були в стані війни з Росією і не проходили через ті обставини, у яких опинилася Україна.

За словами президента, між Україною та Росією немає дипломатичних відносин, а будь-які контакти зараз відбуваються як "діалог під час війни". Він уточнив, що мова йде не про особисте спілкування, а про технічний рівень роботи команд, які діють у ситуації, де сторони є ворогами.

Зеленський пояснив, що для нього питання довіри не стоїть, оскільки, за його словами, Путін розпочав повномасштабне вторгнення і відповідальний за велику кількість убитих в Україні. Він також згадав удари по цивільних об'єктах та інфраструктурі, наголосивши, що Україна не відповідає по цивільних.

"Він напав на всіх наших цивільних, інфраструктуру, людей, школи тощо. І, звичайно, ми відповіли їм, але не на цивільних. Про це всі знають. Але в будь-якому разі, я думаю, він розуміє, хто я, і я розумію, хто він. І тому я не буду йому довіряти. Тому я веду з ним більш конкретний діалог. Справа не в довірі. Справа в тому, щоб вирішити, як закінчити війну. Я не впевнений, що наші команди дійсно можуть вирішити питання про землю", — висловився Зеленський.

