Україна
Як Білорусь допомагає РФ атакувати Україну — Зеленський відповів

Як Білорусь допомагає РФ атакувати Україну — Зеленський відповів

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 22:33
Санкції проти Лукашенка — як Білорусь допомагає РФ обстрілювати Україну
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

На території Білорусі від осені Україна фіксує ретранслятори, які працюють на підтримку ударних дронів Росії. Сьогодні президент Володимир Зеленський ввів санкції проти Олександра Лукашенка.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні. 

Читайте також:

Санкції проти Лукашенка

"Сьогодні є рішення нашої держави про санкції проти Олександра Лукашенка. Ми відповідаємо таким рішенням на очевидно більше втягування Білорусі у війну проти України. Лукашенко звик торгуватися суверенітетом своєї держави і здав багато інтересів Білорусі росіянам. Навіть повномасштабну війну Росію принесла в Україну, зокрема, й з території Білорусі, і це факт", — сказав президент. 

Зеленський пояснив, що саме завдяки ретрансляторам, які знаходяться на території Білорусі, Росія б'є по північних регіонах України — від Києва та області до Волині. Під ворожим вогнем, зокрема, енергетика та залізниці.

Також, за його словами, Білорусь використовується як база постачання компонентів і техніки для російської армії.

Глава держави наголосив, що Україна змінює політику щодо Мінська та обіцяє адекватну відповідь, посилення санкцій і координацію дій із партнерами в регіоні та Європі.

Роль Білорусі у війні проти України

Нагадаємо, у вересні 2025 року Білорусь та Росія проводили спільні військові навчання. Масштабного нарощування техніки чи особового складу не було, але була загроза провокацій з боку країн. 

Після цього Польща закрила кордони з Білоруссю, адже навчання проходили дуже близько. Дональд Туск заявляв, що військові навчання "Захід" спрямовані на чутливу зону безпеки НАТО.

Також ми писали, що в грудні до України прибули 114 політв'язнів Білорусі. Переважна більшість тих, кого вдалося повернути, були засуджені через політичні мотиви після президентських виборів 2020 року.

Володимир Зеленський санкції Олександр Лукашенко обстріли Білорусь війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
