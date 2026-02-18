Видео
Україна
Главная Новости дня Зеленський пояснил причастность Беларуси к атакам РФ на Украину

Зеленський пояснил причастность Беларуси к атакам РФ на Украину

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 22:33
Зеленский ввел санкции против Лукашенко — как Беларусь помогает РФ
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Беларусь помогает России в войне против Украины, и с осени на территории страны размещены ретрансляторы, которые работают в поддержку ударных дронов РФ. Из-за этого Владимир Зеленский ввел санкции против Александра Лукашенко. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении.

Санкции против Лукашенко

"Сегодня есть решение нашего государства о санкциях против Александра Лукашенко. Мы отвечаем таким решением на очевидно большее втягивание Беларуси в войну против Украины. Лукашенко привык торговаться суверенитетом своего государства и сдал многие интересы Беларуси россиянам. Даже полномасштабную войну Россию принесла в Украину, в том числе и с территории Беларуси, и это факт", — сказал президент.

Зеленский пояснил, что именно благодаря ретрансляторам, которые находятся на территории Беларуси, Россия бьет по северным регионам Украины — от Киева и области до Волыни. Под вражеским огнем, в частности, энергетика и железные дороги.

Также, по его словам, Беларусь используется как база поставок компонентов и техники для российской армии.

Глава государства подчеркнул, что Украина меняет политику в отношении Минска и обещает адекватный ответ, усиление санкций и координацию действий с партнерами в регионе и Европе.

Роль Беларуси в войне против Украины

Напомним, в сентябре 2025 года Беларусь и Россия проводили совместные военные учения. Масштабного наращивания техники или личного состава не было, но была угроза провокаций со стороны стран.

После этого Польша закрыла границы с Беларусью, ведь учения проходили очень близко. Дональд Туск заявлял, что военные учения "Запад" направлены на чувствительную зону безопасности НАТО.

Также мы писали, что в декабре в Украину прибыли 114 политзаключенных Беларуси. Подавляющее большинство тех, кого удалось вернуть, были осуждены по политическим мотивам после президентских выборов 2020 года.

Владимир Зеленский санкции Александр Лукашенко обстрелы Беларусь война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
