Политик оценил угрозу для Украины от учений России и Белоруссии

Белорусский оппозиционный политик Юрий Губаревич сделал заявление о совместных учениях армий России и Беларуси. По его словам, масштабного наращивания техники или личного состава пока не наблюдается.

Об этом Юрий Губаревич сообщил в эфире Ранок.LIVE во вторник, 2 сентября.

Военные учения РФ и Беларуси

Губаревич отметил, что до начала уже более масштабных учений "Запад-2025" остается менее двух недель. Пока не произошло увеличения количества личного состава и военной техники.

"Буквально несколько тысяч военных со стороны России присутствуют на этих учениях. Это недостаточно для масштабного рода провокаций, хотя мелкие пакости, конечно, от них всегда можно ожидать", — добавил белорусский оппозиционный политик.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что учения в Беларуси не представляют непосредственной угрозы для Украины.

Ранее в МИД подчеркнули, что Украина никогда не представляла и не будет представлять угрозы для белорусского народа.