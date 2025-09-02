Политик оценил угрозу для Украины от учений России и Белоруссии

Совместные учения России и Беларуси — есть ли угроза для Украины
Белорусский оппозиционный политик Юрий Губаревич сделал заявление о совместных учениях армий России и Беларуси. По его словам, масштабного наращивания техники или личного состава пока не наблюдается.
Об этом Юрий Губаревич сообщил в эфире Ранок.LIVE во вторник, 2 сентября.
Военные учения РФ и Беларуси
Губаревич отметил, что до начала уже более масштабных учений "Запад-2025" остается менее двух недель. Пока не произошло увеличения количества личного состава и военной техники.
"Буквально несколько тысяч военных со стороны России присутствуют на этих учениях. Это недостаточно для масштабного рода провокаций, хотя мелкие пакости, конечно, от них всегда можно ожидать", — добавил белорусский оппозиционный политик.
Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что учения в Беларуси не представляют непосредственной угрозы для Украины.
Ранее в МИД подчеркнули, что Украина никогда не представляла и не будет представлять угрозы для белорусского народа.
