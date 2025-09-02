Видео
Совместные учения России и Беларуси — есть ли угроза для Украины

Совместные учения России и Беларуси — есть ли угроза для Украины

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 10:08
Политик оценил угрозу для Украины от учений России и Белоруссии
Военные учения России и Беларуси. Фото: росСМИ

Белорусский оппозиционный политик Юрий Губаревич сделал заявление о совместных учениях армий России и Беларуси. По его словам, масштабного наращивания техники или личного состава пока не наблюдается.

Об этом Юрий Губаревич сообщил в эфире Ранок.LIVE во вторник, 2 сентября.

Читайте также:

Военные учения РФ и Беларуси

Губаревич отметил, что до начала уже более масштабных учений "Запад-2025" остается менее двух недель. Пока не произошло увеличения количества личного состава и военной техники.

"Буквально несколько тысяч военных со стороны России присутствуют на этих учениях. Это недостаточно для масштабного рода провокаций, хотя мелкие пакости, конечно, от них всегда можно ожидать", — добавил белорусский оппозиционный политик.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что учения в Беларуси не представляют непосредственной угрозы для Украины.

Ранее в МИД подчеркнули, что Украина никогда не представляла и не будет представлять угрозы для белорусского народа.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
