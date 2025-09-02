Політик оцінив загрозу для України від навчань Росії та Білорусі

Військові навчання Росії та Білорусі. Фото: росЗМІ

Білоруський опозиційний політик Юрій Губаревич зробив заяву про спільні навчання армій Росії та Білорусі. За його словами, масштабного нарощування техніки чи особового складу наразі не спостерігається.

Про це Юрій Губаревич повідомив в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 2 вересня.

Військові навчання РФ та Білорусі

Губаревич зауважив, що до початку вже більш масштабних навчань "Запад-2025" залишається менш як два тижні. Наразі не відбулося збільшення кількості особового складу та військової техніки.

"Буквально кілька тисяч військових з боку Росії присутні на цих навчаннях. Це недостатньо для масштабного роду провокацій, хоча дрібні капості, звичайно, від них завжди можна очікувати", — додав білоруський опозиційний політик.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що навчання в Білорусі не становлять безпосередньої загрози для України.

Раніше у МЗС наголосили, що Україна ніколи не становила і не становитиме загрози для білоруського народу.