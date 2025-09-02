Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Спільні навчання Росії та Білорусі — чи є загроза для України

Спільні навчання Росії та Білорусі — чи є загроза для України

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 10:08
Політик оцінив загрозу для України від навчань Росії та Білорусі
Військові навчання Росії та Білорусі. Фото: росЗМІ

Білоруський опозиційний політик Юрій Губаревич зробив заяву про спільні навчання армій Росії та Білорусі. За його словами, масштабного нарощування техніки чи особового складу наразі не спостерігається.

Про це Юрій Губаревич повідомив в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 2 вересня.

Реклама
Читайте також:

Військові навчання РФ та Білорусі

Губаревич зауважив, що до початку вже більш масштабних навчань "Запад-2025" залишається менш як два тижні. Наразі не відбулося збільшення кількості особового складу та військової техніки.

"Буквально кілька тисяч військових з боку Росії присутні на цих навчаннях. Це недостатньо для масштабного роду провокацій, хоча дрібні капості, звичайно, від них завжди можна очікувати", — додав білоруський опозиційний політик.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що навчання в Білорусі не становлять безпосередньої загрози для України.

Раніше у МЗС наголосили, що Україна ніколи не становила і не становитиме загрози для білоруського народу.

Білорусь військові навчання Україна політики Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації