Головна Новини дня Експерт пояснив, які навчання між РФ та Білоруссю є небезпечними

Експерт пояснив, які навчання між РФ та Білоруссю є небезпечними

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 09:05
Селезньов пояснив чи є загроза для України від навчань ОДКБ у Білорусі
Військовослужбовці армії Росії та Білорусі. Фото: Міноборони РФ

Навчання ОДКБ, які стартували в Білорусі, самі по собі не становлять безпосередньої загрози для України. Натомість значно більше занепокоєння викликають спільні маневри "Запад-2025", що заплановані на другу половину вересня.

Про це в ефірі програми День.LIVE сказав військовий експерт Владислав Селезньов.

Читайте також:

Чому навчання "Запад-2025" небезпечніші за ОДКБ

Він зауважив, що нинішні маневри за участю близько двох тисяч військовослужбовців держав членів ОДКБ триватимуть із 1 по 6 вересня. За словами експерта, попри гучні заяви білоруського військового керівництва про відпрацювання завдань із планування застосування ядерної зброї, це радше демонстративні кроки, які не змінюють реальної безпекової ситуації довкола України.

Селезньов наголосив, що серйозніше слід поставитися до майбутніх спільних білорусько-російських навчань "Запад-2025". 

"Там будуть працювати російські та білоруські спецпризначенці, відпрацьовуватись задачі спільного управління підпорядкованими силами та засобами, будуть відпрацьовуватись питання з логістичного забезпечення, дії військ та сил, певні заходи з мобілізації так само будуть відпрацьовуватись в рамках тих же спільних російсько-білоруських навчань "Запад-2025". І ключове — буде відпрацьовуватись синхронізація дій управлінського керівного державного апарату Москви та Мінська. Оце насправді досить тривожний сигнал, бо об'єднання зусиль двох країн-вигнанців може створити для нас певні складнощі", — підсумував Селезньов.

Попри це, він закликав не драматизувати ситуацію. Селезньов підкреслив, що нині Україна має розгалужену систему фортифікаційних споруд уздовж кордону з Білоруссю — на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Київщині. 

Оцінювати ситуацію, на думку експерта, варто не лише за офіційними повідомленнями української розвідки, а й за поведінкою західних дипломатичних місій. У 2022 році саме масовий виїзд іноземних амбасад передував вторгненню. Зараз, за його словами, подібних сигналів немає, і це свідчить про відсутність безпосередньої загрози.

Нагадаємо, нещодавно в ДПСУ повідомили статистику спроб втечі чоловіків з України до Білорусі. За останній період таких випадків побільшало.

Втім у ДПСУ наголосили, чому втеча до Білорусі може бути небезпечною. 

Білорусь військові навчання ОДКБ тренування Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
