Кількість спроб втечі до Білорусі у 2025 побила рекорд

Білоруський кордон. Фото: ДПСУ

У 2025 році різко зросла кількість чоловіків, які намагаються незаконно залишити Україну через білоруський кордон. За даними Державної прикордонної служби, лише за період із 1 січня по 1 серпня цього року там було затримано 911 осіб віком від 18 до 60 років. Це удвічі перевищує загальну кількість затриманих за 2022, 2023 та 2024 роки разом.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" із посиланням на дані від ДПСУ по запиту.

Як свідчить статистика, у перший рік повномасштабного вторгнення в 2022 році прикордонники затримали 61 чоловіка, причому всі випадки були зафіксовані на Волині. У 2023 році таких спроб стало ще менше, лише 26, більшість також на Волині.

Однак уже у 2024-му показники різко зросли. Було 336 затриманих, серед яких найбільше на Рівненщині (164 випадки), далі — Житомирщина (112), Волинь (58) та Київщина (2).

Цьогоріч головним напрямком спроб втечі стала Рівненська область, де прикордонники зафіксували 531 затриманого. Далі йде Житомирщина — 484 випадки, Волинь — 281, Київщина — 38.

Статистика. Фото: Слідство.Інфо

Примітно, що саме Волинь залишалася єдиним регіоном, звідки у 2022 році намагалися потрапити до Білорусі.

Відтак лише за сім місяців 2025 року кількість охочих перетнути кордон із союзницею Росії виявилася у два рази більшою, ніж за три попередні роки війни.

Нагадаємо, тим часом в Україні продовжують викривати ділків, які заробляють на охочих незаконно перетнути кордон та власне "замовників".

Нещодавно в Одеській області викрили батька та сина, які переоблаштували причіп для провезення військовозобов'язаних чоловіків за кордон.