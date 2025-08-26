Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Прикордонники зафіксували масові спроби втечі до Білорусі

Прикордонники зафіксували масові спроби втечі до Білорусі

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 12:06
Кількість спроб втечі до Білорусі у 2025 побила рекорд
Білоруський кордон. Фото: ДПСУ

У 2025 році різко зросла кількість чоловіків, які намагаються незаконно залишити Україну через білоруський кордон. За даними Державної прикордонної служби, лише за період із 1 січня по 1 серпня цього року там було затримано 911 осіб віком від 18 до 60 років. Це удвічі перевищує загальну кількість затриманих за 2022, 2023 та 2024 роки разом.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" із посиланням на дані від ДПСУ по запиту.

Реклама
Читайте також:

В Україні різко зросли спроби чоловіків незаконно перетнути кордон з Білоруссю 

Як свідчить статистика, у перший рік повномасштабного вторгнення в 2022 році прикордонники затримали 61 чоловіка, причому всі випадки були зафіксовані на Волині. У 2023 році таких спроб стало ще менше, лише 26, більшість також на Волині.

Однак уже у 2024-му показники різко зросли. Було 336 затриманих, серед яких найбільше на Рівненщині (164 випадки), далі — Житомирщина (112), Волинь (58) та Київщина (2).

Цьогоріч головним напрямком спроб втечі стала Рівненська область, де прикордонники зафіксували 531 затриманого. Далі йде Житомирщина — 484 випадки, Волинь — 281, Київщина — 38.

null
Статистика. Фото: Слідство.Інфо

Примітно, що саме Волинь залишалася єдиним регіоном, звідки у 2022 році намагалися потрапити до Білорусі.

Відтак лише за сім місяців 2025 року кількість охочих перетнути кордон із союзницею Росії виявилася у два рази більшою, ніж за три попередні роки війни.

Нагадаємо, тим часом в Україні продовжують викривати ділків, які заробляють на охочих незаконно перетнути кордон та власне "замовників". 

Нещодавно в Одеській області викрили батька та сина, які переоблаштували причіп для провезення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. 

Білорусь кордон українці прикордонники втеча
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації