Количество попыток побега в Беларусь в 2025 году побило рекорд

Белорусская граница. Фото: ГПСУ

В 2025 году резко возросло количество мужчин, которые пытаются незаконно покинуть Украину через белорусскую границу. По данным Государственной пограничной службы, только за период с 1 января по 1 августа этого года там было задержано 911 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Это вдвое превышает общее количество задержанных за 2022, 2023 и 2024 годы вместе.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на данные от ГПСУ по запросу.

Как свидетельствует статистика, в первый год полномасштабного вторжения в 2022 году пограничники задержали 61 человека, причем все случаи были зафиксированы на Волыни. В 2023 году таких попыток стало еще меньше, всего 26, большинство также на Волыни.

Однако уже в 2024-м показатели резко возросли. Было 336 задержанных, среди которых больше всего на Ровенщине (164 случая), далее — Житомирщина (112), Волынь (58) и Киевщина (2).

В этом году главным направлением попыток побега стала Ровенская область, где пограничники зафиксировали 531 задержанного. Далее следует Житомирщина - 484 случая, Волынь — 281, Киевщина — 38.

Статистика. Фото: Слідство.Інфо

Примечательно, что именно Волынь оставалась единственным регионом, откуда в 2022 году пытались попасть в Беларусь.

Поэтому только за семь месяцев 2025 года количество желающих пересечь границу с союзницей России оказалась в два раза больше, чем за три предыдущих года войны.

Напомним, тем временем в Украине продолжают разоблачать дельцов, которые зарабатывают на желающих незаконно пересечь границу и собственно "заказчиков".

Недавно в Одесской области разоблачили отца и сына, которые переоборудовали прицеп для провоза военнообязанных мужчин за границу.