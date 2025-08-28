Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У ДПСУ пояснили, чим небезпечна втеча з України через Білорусь

У ДПСУ пояснили, чим небезпечна втеча з України через Білорусь

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 16:50
ДПСУ: перетин кордону з Білоруссю може бути небезпечним
Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: Facebook Андрія Демченко

Державна прикордонна служба застерегла українців від спроб нелегально перетнути кордон із Білоруссю. За словами представників відомства, ситуація на цій ділянці може бути особливо ризикованою через непередбачуване ставлення білоруських прикордонників.

Про це повідомляє речник ДПСУ Андрій Демченко.

Реклама
Читайте також:

Попередження щодо кордону з Білоруссю

Андрій Демченко пояснив, що для своєчасного реагування на порушення ДПСУ застосовує різні технічні засоби контролю. Найчастіше ж прикордонники зупиняють спроби незаконного перетину на ділянках із Румунією та Молдовою. Значно рідше подібні випадки фіксують на кордоні з Польщею.

"Як і раніше, найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксується на кордоні з Румунією, на другому місці — кордон із Молдовою. Найменше таких випадків на ділянці кордону з Польщею", — зауважив Демченко.

За його словами, ситуація на кордоні з Білоруссю наразі не така гостра, але все одно потребує уваги. Більшість порушників не самостійно прокладають маршрути, а діють через організаторів незаконних схем. Такі злочинні групи часто спрямовують людей саме на білоруський напрямок.

"У більшості випадків порушники не самостійні у прокладанні маршрутів, вони звертаються до організаторів таких схем. Йдучи на поводі таких злочинних груп, люди й обирають для себе перетин кордону з Білоруссю", — пояснив Демченко.

Водночас речник підкреслив, що білоруські прикордонники можуть діяти непередбачувано стосовно українців. Саме тому ДПСУ наполегливо радить громадянам утриматися від ризикованих спроб нелегального переходу. Подібні дії, зазначив Демченко, можуть обернутися непередбачуваними наслідками.

Нагадаємо, що речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко підтвердив набрання чинності новими правилами виїзду для чоловіків віком від 18 до 22 років. 

Раніше ми також інформували, що в Україні з 28 серпня діє постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє виїзд за кордон чоловікам до 22 років. За словами прикордонників, випадки виїзду вже є, однак ажіотажу серед громадян наразі не спостерігається.

Білорусь кордон прикордонники ДПСУ Андрій Демченко
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації