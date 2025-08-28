ДПСУ: перетин кордону з Білоруссю може бути небезпечним

Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: Facebook Андрія Демченко

Державна прикордонна служба застерегла українців від спроб нелегально перетнути кордон із Білоруссю. За словами представників відомства, ситуація на цій ділянці може бути особливо ризикованою через непередбачуване ставлення білоруських прикордонників.

Про це повідомляє речник ДПСУ Андрій Демченко.

Попередження щодо кордону з Білоруссю

Андрій Демченко пояснив, що для своєчасного реагування на порушення ДПСУ застосовує різні технічні засоби контролю. Найчастіше ж прикордонники зупиняють спроби незаконного перетину на ділянках із Румунією та Молдовою. Значно рідше подібні випадки фіксують на кордоні з Польщею.

"Як і раніше, найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксується на кордоні з Румунією, на другому місці — кордон із Молдовою. Найменше таких випадків на ділянці кордону з Польщею", — зауважив Демченко.

За його словами, ситуація на кордоні з Білоруссю наразі не така гостра, але все одно потребує уваги. Більшість порушників не самостійно прокладають маршрути, а діють через організаторів незаконних схем. Такі злочинні групи часто спрямовують людей саме на білоруський напрямок.

"У більшості випадків порушники не самостійні у прокладанні маршрутів, вони звертаються до організаторів таких схем. Йдучи на поводі таких злочинних груп, люди й обирають для себе перетин кордону з Білоруссю", — пояснив Демченко.

Водночас речник підкреслив, що білоруські прикордонники можуть діяти непередбачувано стосовно українців. Саме тому ДПСУ наполегливо радить громадянам утриматися від ризикованих спроб нелегального переходу. Подібні дії, зазначив Демченко, можуть обернутися непередбачуваними наслідками.

Нагадаємо, що речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко підтвердив набрання чинності новими правилами виїзду для чоловіків віком від 18 до 22 років.

Раніше ми також інформували, що в Україні з 28 серпня діє постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє виїзд за кордон чоловікам до 22 років. За словами прикордонників, випадки виїзду вже є, однак ажіотажу серед громадян наразі не спостерігається.