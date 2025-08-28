Відео
Головна Новини дня Є перші охочі — Демченко підтвердив дозвіл на виїзд чоловікам

Є перші охочі — Демченко підтвердив дозвіл на виїзд чоловікам

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 09:35
Чоловіків 18-22 років уже випускають з України — Демченко
Перевірка документів на КПП. Фото: ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко підтвердив, що нові правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років уже набрали чинності та застосовуються прикордонниками. Тож від сьогодні, 28 серпня, уже є випадки, коли чоловіків зазначеної вікової категорії випускають за кордон.

Про це Андрій Демченко сказав в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

За словами Демченка, на кордоні вже з’явилися перші охочі скористатися цією нормою. Дехто з чоловіків зазначеної вікової категорії вже оформив документи та перетнув державний кордон.

Водночас він уточнив, що зміни, які стосуються виїзду жінок-депутаток, поки ще не оприлюднені. Їх почнуть застосовувати лише після публікації та набрання чинності.

"Відносно чоловіків, як я вже сказав, що від сьогодні ця норма запрацювала, і вже прикордонники мають перших охочих перетнути кордон, хтось навіть вже встиг оформитися в пунктах пропуску і виїхати за межі України. Нагадаю, що, знову ж таки, це стосується громадян України, чоловіків у віці від 18 років до 22 років включно", — підсумував речник ДПСУ.

Нагадаємо, уряду ухвалив постанову про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, які не обіймають державні посади.

У чоловіків цієї вікової категорії мають бути в обов'язковому порядку присутні військово-облікові документи.

Тим часом не всі українці задоволені ухваленою постановою. Дехто вимагає підвищити вік до 24 років.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
