Головна Новини дня Виїзд не лише для 18-22-річних — від уряду вимагають нових змін

Виїзд не лише для 18-22-річних — від уряду вимагають нових змін

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 19:20
Виїзд чоловіків за кордон під час війни — на сайті Кабміну зареєстрували нову петицію
Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ

Після рішення Кабінету Міністрів України дозволити чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон від уряду вимагають нових змін. Зокрема, поширити це право і на чоловіків 23 та 24 років.

Відповідну петицію на сайті Кабінету міністрів зареєстрували 27 серпня.

Читайте також:

Петиція про виїзд за кордон для декількох категорій чоловіків

Авторка петиції Юлія Сімкіна закликає Кабмін надати можливість виїзду всім чоловікам від 18 до 24 років включно. Крім того, вона пропонує дозволити перетин кордону для тих, хто має чинну відстрочку від мобілізації, незалежно від віку, а також для чоловіків у віці від 50 до 55 років.

Петиція про виїзд чоловіків за кордон
Петиція №41/008510-25еп. Фото: скриншот

Якщо протягом трьох місяців петиція збере 25 тисяч підписів, уряд зобов'язаний буде її розглянути. Станом на 19:00 документ підтримали близько 1900 громадян, і кількість підписів швидко зростає.

Нагадаємо, 27 серпня уряд оприлюднив постанову про зміни до правил перетинання державного кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років можуть виїжджати з України під час воєнного стану за наявності закордонного паспорта та військово-облікового документа, навіть в електронній формі.

Крім того, уряд змінив правила перетину кордону для жінок-депутаток.

Кабінет міністрів кордон петиція уряд виїзд за кордон
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
