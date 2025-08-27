Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Уряд змінив правила виїзду для жінок — кому дозволять виїзд

Уряд змінив правила виїзду для жінок — кому дозволять виїзд

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 16:40
Виїзд за кордон для жінок — уряд вніс зміни для депутаток
Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Кабінет Міністрів України ухвалив важливе рішення для жінок-депутаток місцевих рад, які працюють на громадських засадах. Відтепер вони зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у середу, 27 серпня.

Реклама
Читайте також:

Жінки-депутатки зможуть виїхати за кордон

Як повідомила очільниця уряду, раніше можливість для жінок на відповідних посадах була обмежена.

"Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати — щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат", — повідомила Свириденко.

Однак відтепер, навіть під час воєнного стану, жінки-депутатки зможуть офіційно перетинати державний кордон.

Зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, за винятком тих, хто отримує заробітну плату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

Уряд змінив правила виїзду для депутаток
Заява Юлії Свириденко. Фото: скриншот повідомлення у Telegram

Нагадаємо, стало відомо, коли чоловіки 18-22 років зможуть виїжджати за кордон згідно з новою постановою уряду.

А також ми писали, що на кордоні з Білоруссю прикордонники фіксують масові спроби втечі.

жінки місцеві депутати Юлія Свириденко уряд виїзд за кордон
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації