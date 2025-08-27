Виїзд за кордон для жінок — уряд вніс зміни для депутаток

Уряд змінив правила виїзду для жінок — кому дозволять виїзд
Кабінет Міністрів України ухвалив важливе рішення для жінок-депутаток місцевих рад, які працюють на громадських засадах. Відтепер вони зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у середу, 27 серпня.
Жінки-депутатки зможуть виїхати за кордон
Як повідомила очільниця уряду, раніше можливість для жінок на відповідних посадах була обмежена.
"Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати — щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат", — повідомила Свириденко.
Однак відтепер, навіть під час воєнного стану, жінки-депутатки зможуть офіційно перетинати державний кордон.
Зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, за винятком тих, хто отримує заробітну плату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.
