Виїзд за кордон для жінок — уряд вніс зміни для депутаток

Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Кабінет Міністрів України ухвалив важливе рішення для жінок-депутаток місцевих рад, які працюють на громадських засадах. Відтепер вони зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у середу, 27 серпня.

Реклама

Читайте також:

Жінки-депутатки зможуть виїхати за кордон

Як повідомила очільниця уряду, раніше можливість для жінок на відповідних посадах була обмежена.

"Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати — щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат", — повідомила Свириденко.

Однак відтепер, навіть під час воєнного стану, жінки-депутатки зможуть офіційно перетинати державний кордон.

Зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, за винятком тих, хто отримує заробітну плату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

Заява Юлії Свириденко. Фото: скриншот повідомлення у Telegram

Нагадаємо, стало відомо, коли чоловіки 18-22 років зможуть виїжджати за кордон згідно з новою постановою уряду.

А також ми писали, що на кордоні з Білоруссю прикордонники фіксують масові спроби втечі.