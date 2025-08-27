Видео
Кабмин изменил правила выезда для женщин — кому разрешат выезд

Кабмин изменил правила выезда для женщин — кому разрешат выезд

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 16:40
Выезд за границу для женщин — правительство внесло изменения для депутаток
Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Кабинет Министров Украины принял важное решение для женщин-депутатов местных советов, которые работают на общественных началах. Отныне они смогут беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в среду, 27 августа.

Читайте также:

Женщины-депутаты смогут выехать за границу

Как сообщила глава правительства, ранее возможность для женщин на соответствующих должностях была ограничена.

"Раньше даже в законный отпуск они не могли выехать - чтобы увидеть родных или привезти помощь для наших военных. Это ограничивало волонтерскую деятельность и заставляло некоторых складывать мандат", - сообщила Свириденко.

Однако отныне, даже во время военного положения женщины-депутаты смогут официально пересекать государственную границу.

Изменения касаются депутаток всех уровней советов, за исключением тех, кто получает заработную плату за свою работу в органах местного самоуправления.

Уряд змінив правила виїзду для депутаток
Заявление Юлии Свириденко. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, стало известно, когда мужчины 18-22 лет смогут выезжать за границу согласно новому постановлению правительства.

А также мы писали, что на границе с Беларусью пограничники фиксируют массовые попытки побега.

женщины местные депутаты Юлия Свириденко правительство выезд за границу
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
