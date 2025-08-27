Выезд за границу для женщин — правительство внесло изменения для депутаток

Кабмин изменил правила выезда для женщин — кому разрешат выезд
Кабинет Министров Украины принял важное решение для женщин-депутатов местных советов, которые работают на общественных началах. Отныне они смогут беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в среду, 27 августа.
Женщины-депутаты смогут выехать за границу
Как сообщила глава правительства, ранее возможность для женщин на соответствующих должностях была ограничена.
"Раньше даже в законный отпуск они не могли выехать - чтобы увидеть родных или привезти помощь для наших военных. Это ограничивало волонтерскую деятельность и заставляло некоторых складывать мандат", - сообщила Свириденко.
Однако отныне, даже во время военного положения женщины-депутаты смогут официально пересекать государственную границу.
Изменения касаются депутаток всех уровней советов, за исключением тех, кто получает заработную плату за свою работу в органах местного самоуправления.
