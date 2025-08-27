Выезд мужчин за границу во время войны — на сайте Кабмина зарегистрировали новую петицию

Проверка на границе. Фото: ГПСУ

После решения Кабинета Министров Украины разрешить мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу от правительства требуют новых изменений. В частности, распространить это право и на мужчин 23 и 24 лет.

Соответствующую петицию на сайте Кабинета министров зарегистрировали 27 августа.

Автор петиции Юлия Симкина призывает Кабмин предоставить возможность выезда всем мужчинам от 18 до 24 лет включительно. Кроме того, она предлагает разрешить пересечение границы для тех, кто имеет действующую отсрочку от мобилизации независимо от возраста, а также для мужчин в возрасте от 50 до 55 лет.

Петиция №41/008510-25еп. Фото: скриншот

Если в течение трех месяцев петиция соберет 25 тысяч подписей, правительство обязано будет ее рассмотреть. По состоянию на 19:00 документ поддержали около 1900 граждан, и количество подписей быстро растет.

Напомним, 27 августа правительство обнародовало постановление об изменениях в правила пересечения государственной границы. Отныне мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут выезжать из Украины во время военного положения при наличии загранпаспорта и военно-учетного документа, даже в электронной форме.

Кроме того, правительство изменило правила пересечения границы для женщин-депутатов.