Правила виїзду за кордон для чоловіків до 22 років - що відомо

Чоловіки віком від 18 до 22 років включно отримають право безперешкодно залишати країну. Це буде актуально під час воєнного стану.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Що відомо про зміну правил виїзду чоловіків за кордон

Водночас наголошується, що ця норма не поширюватиметься на окремі категорії осіб, визначені в правилах. До них належать члени Кабінету Міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади та їх заступники, керівники офісу Президента та допоміжних органів, а також Голова СБУ, його заступники, члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Рахункової палати, Центральної виборчої комісії, інші державні колегіальні органи, Секретар Ради національної безпеки і оборони та народні депутати.

Таким чином, нові правила визначають чіткі межі, хто з чоловіків молодого віку зможе виїжджати за кордон під час надзвичайного стану, та одночасно залишають без змін обмеження для ключових державних посадовців.

Як повідомляє уряд, зміни спрямовані на спрощення регулювання виїзду молодих громадян у складних умовах, зберігаючи при цьому безпеку та функціонування державних органів.

Нагадаємо, що У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком до 24 років.

Раніше ми також інформували, що Кабінет Міністрів завершує підготовку постанови, яка дозволить виїзд з України чоловікам віком до 22 років. Про це 18 серпня повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.