Главная Новости дня В ВР уточнили правила выезда за границу для мужчин до 22 лет

В ВР уточнили правила выезда за границу для мужчин до 22 лет

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 23:53
Правила выезда за границу для мужчин до 22 лет - что известно
Пограничники проверяют на границе. Фото: ГПСУ

Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно получат право беспрепятственно покидать страну. Это будет актуально во время военного положения.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Что известно об изменении правил выезда мужчин за границу

В то же время отмечается, что эта норма не будет распространяться на отдельные категории лиц, определенные в правилах. К ним относятся члены Кабинета Министров, руководители центральных органов исполнительной власти и их заместители, руководители Офиса Президента и вспомогательных органов, а также Председатель СБУ, его заместители, члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии, другие государственные коллегиальные органы, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны и народные депутаты.

Таким образом, новые правила определяют четкие границы, кто из мужчин молодого возраста сможет выезжать за границу во время чрезвычайного положения, и одновременно оставляют без изменений ограничения для ключевых государственных чиновников.

Как сообщает правительство, изменения направлены на упрощение регулирования выезда молодых граждан в сложных условиях, сохраняя при этом безопасность и функционирование государственных органов.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает разрешение на выезд за границу мужчинам в возрасте до 24 лет.

Ранее мы также информировали, что Кабинет Министров завершает подготовку постановления, которое позволит выезд из Украины мужчинам в возрасте до 22 лет. Об этом 18 августа сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

граница военный учет мобилизация заграница мужчины
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
