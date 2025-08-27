Виїзд чоловіків 18–22 років за кордон — деталі від МВС

Перетин кордону. Фото: РБК-Україна

В Україні набули чинності нові правила виїзду за кордон для чоловіків віком від 18 до 22 років включно. Відтепер громадяни цієї категорії мають право перетинати державний кордон під час дії воєнного стану, але лише за наявності необхідних документів.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Роз’яснення МВС

Уряд ухвалив оновлений порядок перетину державного кордону для чоловіків віком 18–22 років. Для виїзду необхідно мати закордонний паспорт та військово-обліковий документ, який можна пред’явити у паперовій або електронній формі. Представники Держприкордонслужби мають право перевіряти їх під час контролю.

Допис МВС у Telegram. Фото: скріншот

"Ця норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування. Вони можуть виїжджати лише у службове відрядження", — йдеться у повідомленні МВС.

Таким чином, держава надала можливість молодим громадянам тимчасово виїжджати за кордон, але залишила винятки для посадовців. Нові правила починають діяти з моменту офіційного опублікування відповідної постанови уряду.

Нагадаємо, що народний депутат Олексій Гончаренко розкритикував постанову уряду щодо виїзду чоловіків за кордон. Він заявив, що її зміст відрізняється від раніше озвучених норм, але згодом з’ясувалося, що до нього потрапив інший документ.

Раніше ми також інформували, що уряд оновив правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Тепер виїзд можливий лише за наявності необхідних документів, про що повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.