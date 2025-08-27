Выезд мужчин 18-22 лет за границу - детали от МВД

Пересечение границы. Фото: РБК-Украина

В Украине вступили в силу новые правила выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Отныне граждане этой категории имеют право пересекать государственную границу во время действия военного положения, но только при наличии необходимых документов.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Разъяснение МВД

Правительство приняло обновленный порядок пересечения государственной границы для мужчин в возрасте 18-22 лет. Для выезда необходимо иметь загранпаспорт и военно-учетный документ, который можно предъявить в бумажной или электронной форме. Представители Госпогранслужбы имеют право проверять их во время контроля.

"Эта норма не распространяется на лиц, занимающих определенные должности в органах государственной власти или местного самоуправления. Они могут выезжать только в служебную командировку", — говорится в сообщении МВД.

Таким образом, государство предоставило возможность молодым гражданам временно выезжать за границу, но оставило исключения для чиновников. Новые правила начинают действовать с момента официального опубликования соответствующего постановления правительства.

Напомним, что народный депутат Алексей Гончаренко раскритиковал постановление правительства о выезде мужчин за границу. Он заявил, что его содержание отличается от ранее озвученных норм, но впоследствии выяснилось, что к нему попал другой документ.

Ранее мы также информировали, что правительство обновило правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Теперь выезд возможен только при наличии необходимых документов, о чем сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.