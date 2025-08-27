Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Выезд за границу для 18-22-летних — МВД объяснило правила

Выезд за границу для 18-22-летних — МВД объяснило правила

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 16:18
Выезд мужчин 18-22 лет за границу - детали от МВД
Пересечение границы. Фото: РБК-Украина

В Украине вступили в силу новые правила выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Отныне граждане этой категории имеют право пересекать государственную границу во время действия военного положения, но только при наличии необходимых документов.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Реклама
Читайте также:

Разъяснение МВД

Правительство приняло обновленный порядок пересечения государственной границы для мужчин в возрасте 18-22 лет. Для выезда необходимо иметь загранпаспорт и военно-учетный документ, который можно предъявить в бумажной или электронной форме. Представители Госпогранслужбы имеют право проверять их во время контроля.

Виїзд за кордон для 18–22-річних — МВС пояснило правила - фото 1
Сообщение МВД в Telegram. Фото: скриншот

"Эта норма не распространяется на лиц, занимающих определенные должности в органах государственной власти или местного самоуправления. Они могут выезжать только в служебную командировку", — говорится в сообщении МВД.

Таким образом, государство предоставило возможность молодым гражданам временно выезжать за границу, но оставило исключения для чиновников. Новые правила начинают действовать с момента официального опубликования соответствующего постановления правительства.

Напомним, что народный депутат Алексей Гончаренко раскритиковал постановление правительства о выезде мужчин за границу. Он заявил, что его содержание отличается от ранее озвученных норм, но впоследствии выяснилось, что к нему попал другой документ.

Ранее мы также информировали, что правительство обновило правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Теперь выезд возможен только при наличии необходимых документов, о чем сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

МВД граница правительство загранпаспорт Украины выезд за границу
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации