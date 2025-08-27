Чоловіки 18–22 років зможуть перетнути кордон за новими правилами

Перевірка документів на КПП. Фото: ДПСУ

Уряд вніс зміни до правил перетину державного кордону, які стосуються українських чоловіків віком від 18 до 22 років. Виїзд за кордон буде можливим виключно за наявності відповідних документів.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

Реклама

Читайте також:

Який документ є обов'язковим для перетину кордону чоловікам 18-22 років

Ухвалена постанова ще не оприлюднена, тож остаточно говорити про порядок застосування нових норм можна буде лише після її публікації на "Урядовому порталі".

Після набрання чинності змін молоді чоловіки у віці від 18 до 22 років зможуть перетинати кордон у період дії воєнного стану, але лише за наявності військово-облікового документа.

Демченко уточнив, що для виїзду за межі України необхідно буде мати як паспортний документ, що дає право на перетин кордону, так і військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Його потрібно буде пред’являти за вимогою прикордонників у пунктах пропуску.

При цьому речник наголосив: ця норма не поширюватиметься на осіб, перелічених у пункті 2-14 чинних правил. Йдеться про представників державної влади, органів місцевого самоврядування та інших посадовців, які мають право виїжджати за кордон виключно у службових відрядженнях.

Нагадаємо, вчора, 26 серпня, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що в Україні дозволять виїзд за кордон окремій категорії чоловіків.

Згодом стало відомо що дозвіл на виїзд чоловікам віком з 18 до 22 років буде доступний не всім, бо є затверджені категорії посад, які не дозволятимуть цього.