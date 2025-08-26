Відео
Головна Новини дня Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть перетинати кордон

Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть перетинати кордон

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 19:31
Уряд дозволив виїзд чоловікам до 22 років під час війни
Засідання Уряду. Фото: Юлія Свириденко

В Україні ухвалили рішення, яке стосується виїзду чоловіків за кордон. Відтепер громадяни віком від 18 до 22 років зможуть перетинати державний кордон навіть під час воєнного стану.

Про це повідомляє прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Читайте також:

Уряд ухвалив нові правила перетину кордону

Сьогодні Кабінет Міністрів України затвердив оновлений порядок виїзду громадян за межі держави. Згідно з ухваленим рішенням, чоловікам від 18 до 22 років дозволять безперешкодно виїжджати за кордон. Нововведення стосується як тих, хто перебуває в Україні, так і громадян, які наразі знаходяться за межами держави.

Влада наголошує, що нові правила спрямовані на збереження зв’язків української молоді з Батьківщиною. Очікується, що постанова набуде чинності наступного дня після її офіційного опублікування.

Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть перетинати кордон - фото 1
Допис Свириденко у Telegram. Фото: скриншот

"Ми хочемо, щоб українці, навіть перебуваючи за кордоном, відчували свою приналежність до України та мали змогу підтримувати контакт з державою", — йдеться у повідомленні Свириденко.

Зміни у правилах перетину кордону стали продовженням курсу на адаптацію законодавства до нових умов, спричинених війною. Це рішення вже викликало широкий суспільний резонанс та очікувану хвилю дискусій у політичному середовищі. Громадяни, яким ще не виповнилося 23 роки, отримають можливість вільніше планувати поїздки за кордон навіть в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що Руслан Стефанчук повідомив, що у парламенті планують розглянути законопроєкти, які стосуються виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років.

Раніше ми також інформували, що у Раді зареєстрували окремий законопроєкт, який передбачає дозвіл на виїзд чоловікам до 24 років у період воєнного стану

Кабінет міністрів кордон Юлія Свириденко закордон виїзд за кордон
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
