Правительство разрешило выезд мужчинам до 22 лет во время войны

В Украине приняли решение, которое касается выезда мужчин за границу. Отныне граждане в возрасте от 18 до 22 лет смогут пересекать государственную границу даже во время военного положения.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Правительство приняло новые правила пересечения границы

Сегодня Кабинет Министров Украины утвердил обновленный порядок выезда граждан за пределы государства. Согласно принятому решению, мужчинам от 18 до 22 лет позволят беспрепятственно выезжать за границу. Нововведение касается как тех, кто находится в Украине, так и граждан, которые сейчас находятся за пределами государства.

Власти отмечают, что новые правила направлены на сохранение связей украинской молодежи с Родиной. Ожидается, что постановление вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.

"Мы хотим, чтобы украинцы, даже находясь за границей, чувствовали свою принадлежность к Украине и имели возможность поддерживать контакт с государством", — говорится в сообщении Свириденко.

Изменения в правилах пересечения границы стали продолжением курса на адаптацию законодательства к новым условиям, вызванным войной. Это решение уже вызвало широкий общественный резонанс и ожидаемую волну дискуссий в политической среде. Граждане, которым еще не исполнилось 23 года, получат возможность свободно планировать поездки за границу даже в условиях военного положения.

Напомним, что Руслан Стефанчук сообщил, что в парламенте планируют рассмотреть законопроекты, касающиеся выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Ранее мы также информировали, что в Раде зарегистрировали отдельный законопроект, который предусматривает разрешение на выезд мужчинам до 24 лет в период военного положения.