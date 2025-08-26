Останнє слово на кордоні за прикордонником — адвокат Старенький

Контрольно-пропускний пункт. Фото: УНІАН

Навіть за наявності повного пакета документів прикордонник має право відмовити у виїзді за межі України. За словами юриста Сергія Старенького, оскаржити таке рішення у суді практично неможливо, чим активно користуються і прикордонники, і правоохоронні органи.

Про це Сергій Старенький розповів в ефірі День.LIVE у вівторок, 26 серпня.

Хто вирішує на кордоні

Адвокат підкреслив, що на практиці останнє слово завжди залишається за прикордонником, незалежно від того, чи є у громадянина всі необхідні документи. Це створює правову колізію, яка часто працює не на користь громадян.

"Якщо правоохоронний орган в базі поставив якийсь там червоний прапорець (який насправді законом не передбачений), — це значить, що у правоохоронних органів є питання до цієї людини. Не розшук, а питання. Прикордонник може заблокувати перетин державного кордону", — пояснив Старенький.

Він також додав, що оскаржити відмову у перетині кордону практично нереально. Суди рідко стають на бік громадян, а такі рішення фактично залишаються у повній дискреції прикордонної служби. За словами адвоката, це створює передумови для зловживань.

Нагадаємо, що станом на ранок 26 серпня на кількох прикордонних пунктах пропуску з України утворилися довгі черги.

Раніше ми також інформували, що Стефанчук повідомив: законопроєкти щодо можливості виїзду чоловіків віком від 18 до 22 років, а також посилення відповідальності за незаконне перетинання кордону, найближчим часом будуть розглянуті у парламенті.