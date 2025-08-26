Видео
Адвокат о том, почему документы не гарантируют выезд из Украины

Адвокат о том, почему документы не гарантируют выезд из Украины

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 18:35
Последнее слово на границе за пограничником - адвокат Старенький
Контрольно-пропускной пункт. Фото: УНИАН

Даже при наличии полного пакета документов пограничник имеет право отказать в выезде за пределы Украины. По словам юриста Сергея Старенького, обжаловать такое решение в суде практически невозможно, чем активно пользуются и пограничники, и правоохранительные органы.

Об этом Сергей Старенький рассказал в эфире День.LIVE во вторник, 26 августа.

Читайте также:

Кто решает на границе

Адвокат подчеркнул, что на практике последнее слово всегда остается за пограничником, независимо от того, есть ли у гражданина все необходимые документы. Это создает правовую коллизию, которая часто работает не в пользу граждан.

"Если правоохранительный орган в базе поставил какой-то там красный флажок (который на самом деле законом не предусмотрен), — это значит, что у правоохранительных органов есть вопросы к этому человеку. Не розыск, а вопросы. Пограничник может заблокировать пересечение государственной границы", — пояснил Старенький.

Он также добавил, что обжаловать отказ в пересечении границы практически нереально. Суды редко становятся на сторону граждан, а такие решения фактически остаются в полной дискреции пограничной службы. По словам адвоката, это создает предпосылки для злоупотреблений.

Напомним, что по состоянию на утро 26 августа на нескольких пограничных пунктах пропуска из Украины образовались длинные очереди.

Ранее мы также информировали, что Стефанчук сообщил: законопроекты о возможности выезда мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, а также усиление ответственности за незаконное пересечение границы, в ближайшее время будут рассмотрены в парламенте.

граница пограничники документы заграница выезд за границу
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
