Максим Жорін розкритикував ідею виїзду за кордон до 25 років

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. Фото: Максим Жорін

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін висловився щодо дискусій про можливість виїзду чоловіків до 25 років за кордон України. Він заявив, що ця тема є штучно створеною та не має першочергового значення в нинішніх умовах.

Про це він висловився в ефірі програми "День.LIVE".

Реклама

Читайте також:

Жорін різко розкритикував ідею дозволу виїзду чоловікам за кордон

За словами Жоріна, питання відкриття кордонів для цієї категорії чоловіків не можна вважати нагальним, адже сьогодні існує низка значно важливіших проблем, які потребують уваги та ресурсів держави й суспільства.

Він наголосив, що замість подібних дискусій варто зосередитися на мотивації громадян до захисту країни та їх активній участі у спротиві.

"Хтось хоче з цим питанням сьогодні поговорити, подискутувати, комусь підіграти в цьому плані, створити певну картинку, що з цією категорією хочуть спілкуватися і так далі", — заявив Жорін.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко сказала, на якому етапі наразі перебуває потенційний дозвіл влади на виїзд чоловікам за кордон.

Тим часом дехто з нардепів вважає, що дозвіл на виїзд за кордон буде доступний не всім чоловікам навіть якщо вони підходять за віковою категорією.