Уряд вивчає можливості для виїзду чоловіків до 22 років

В Україні наразі розглядають можливість дозволити виїзд за кордон чоловікам, проте, потрібні ще певні напрацювання. Йдеться про вікову категорію до 22 років.

Про це під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді висловилась прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає нардеп Ярослав Железняк.

Свириденко наразі не може дати чітких термінів щодо дозволу на виїзд для чоловіків

Ярослав Железняк розповів, що у Юлії Свириденко запитали про ініціативу президента щодо надання права виїзду за кордон чоловікам до 22 років.

За словами Свириденко, уряд зараз опрацьовує це питання та намагається знайти найбільш збалансований варіант. Вона наголосила, що ухвалення рішення потребує широкого обговорення та узгодження між усіма сторонами.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що цього тижня остаточного рішення, швидше за все, не буде.

Нагадаємо, раніше, 18 серпня, Свириденко заявляла, що Кабмін може ухвалити відповідну постанову вже до кінця тижня.

Тим часом дехто з нардепів припускає, що дозвіл на виїзд за кордон буде доступним не всім, навіть попри вік.