Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В уряді обговорюють ініціативу щодо виїзду чоловіків до 22 років

В уряді обговорюють ініціативу щодо виїзду чоловіків до 22 років

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 12:20
Уряд вивчає можливості для виїзду чоловіків до 22 років
Засідання. Фото ілюстративне: ОПУ

В Україні наразі розглядають можливість дозволити виїзд за кордон чоловікам, проте, потрібні ще певні напрацювання. Йдеться про вікову категорію до 22 років.

Про це під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді висловилась прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає нардеп Ярослав Железняк.

Реклама
Читайте також:

Свириденко наразі не може дати чітких термінів щодо дозволу на виїзд для чоловіків

Ярослав Железняк розповів, що у Юлії Свириденко запитали про ініціативу президента щодо надання права виїзду за кордон чоловікам до 22 років.

За словами Свириденко, уряд зараз опрацьовує це питання та намагається знайти найбільш збалансований варіант. Вона наголосила, що ухвалення рішення потребує широкого обговорення та узгодження між усіма сторонами.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що цього тижня остаточного рішення, швидше за все, не буде.

Нагадаємо, раніше, 18 серпня, Свириденко заявляла, що Кабмін може ухвалити відповідну постанову вже до кінця тижня.

Тим часом дехто з нардепів припускає, що дозвіл на виїзд за кордон буде доступним не всім, навіть попри вік. 

Офіс президента Юлія Свириденко чоловіки молодь виїзд за кордон
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації