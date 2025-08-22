Правительство изучает возможности для выезда мужчин до 22 лет

Заседание. Фото иллюстративное: ОПУ

В Украине сейчас рассматривают возможность разрешить выезд за границу мужчинам, однако, нужны еще определенные наработки. Речь идет о возрастной категории до 22 лет.

Об этом во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде высказалась премьер-министр Юлия Свириденко, передает нардеп Ярослав Железняк.

Свириденко пока не может дать четких сроков относительно разрешения на выезд для мужчин

Ярослав Железняк рассказал, что у Юлии Свириденко спросили об инициативе президента о предоставлении права выезда за границу мужчинам до 22 лет.

По словам Свириденко, правительство сейчас прорабатывает этот вопрос и пытается найти наиболее сбалансированный вариант. Она подчеркнула, что принятие решения требует широкого обсуждения и согласования между всеми сторонами.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что на этой неделе окончательного решения, скорее всего, не будет.

Напомним, ранее, 18 августа, Свириденко заявляла, что Кабмин может принять соответствующее постановление уже до конца недели.

Между тем некоторые из нардепов предполагают, что разрешение на выезд за границу будет доступно не всем, даже несмотря на возраст.