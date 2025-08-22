Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В правительстве обсуждают инициативу по выезду мужчин до 22 лет

В правительстве обсуждают инициативу по выезду мужчин до 22 лет

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 12:20
Правительство изучает возможности для выезда мужчин до 22 лет
Заседание. Фото иллюстративное: ОПУ

В Украине сейчас рассматривают возможность разрешить выезд за границу мужчинам, однако, нужны еще определенные наработки. Речь идет о возрастной категории до 22 лет.

Об этом во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде высказалась премьер-министр Юлия Свириденко, передает нардеп Ярослав Железняк.

Реклама
Читайте также:

Свириденко пока не может дать четких сроков относительно разрешения на выезд для мужчин

Ярослав Железняк рассказал, что у Юлии Свириденко спросили об инициативе президента о предоставлении права выезда за границу мужчинам до 22 лет.

По словам Свириденко, правительство сейчас прорабатывает этот вопрос и пытается найти наиболее сбалансированный вариант. Она подчеркнула, что принятие решения требует широкого обсуждения и согласования между всеми сторонами.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что на этой неделе окончательного решения, скорее всего, не будет.

Напомним, ранее, 18 августа, Свириденко заявляла, что Кабмин может принять соответствующее постановление уже до конца недели.

Между тем некоторые из нардепов предполагают, что разрешение на выезд за границу будет доступно не всем, даже несмотря на возраст.

Офис президента Юлия Свириденко мужчины молодежь выезд за границу
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации