Жорин высказался об идее разрешения на выезд за границу мужчинам

Жорин высказался об идее разрешения на выезд за границу мужчинам

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 14:39
Максим Жорин раскритиковал идею выезда за границу до 25 лет
Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин. Фото: Максим Жорин

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин высказался относительно дискуссий о возможности выезда мужчин до 25 лет за границу Украины. Он заявил, что эта тема является искусственно созданной и не имеет первоочередного значения в нынешних условиях.

Об этом он высказался в эфире программы "День.LIVE".

Жорин резко раскритиковал идею разрешения выезда мужчинам за границу

По словам Жорина, вопрос открытия границ для этой категории мужчин нельзя считать насущным, ведь сегодня существует ряд значительно более важных проблем, требующих внимания и ресурсов государства и общества.

Он отметил, что вместо подобных дискуссий следует сосредоточиться на мотивации граждан к защите страны и их активном участии в сопротивлении.

"Кто-то хочет с этим вопросом сегодня поговорить, подискутировать, кому-то подыграть в этом плане, создать определенную картинку, что с этой категорией хотят общаться и так далее", — заявил Жорин.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Юлия Свириденко сказала, на каком этапе сейчас находится потенциальное разрешение власти на выезд мужчинам за границу.

Между тем некоторые из нардепов считают, что разрешение на выезд за границу будет доступно не всем мужчинам даже если они подходят по возрастной категории.

Анастасия Постоенко
Автор:
Анастасия Постоенко
