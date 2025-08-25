Відео
Головна Новини дня Стефанчук пояснив перспективи виїзду чоловіків до 22 років

Стефанчук пояснив перспективи виїзду чоловіків до 22 років

Дата публікації: 25 серпня 2025 23:24
Стефанчук про виїзд чоловіків за кордон: у Раді будуть дискусії
Руслан Стефанчук. Фото: УП

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкти щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 22 років та посилення відповідальності за незаконний перетин кордону обговорюватимуться у парламенті. Він наголосив, що будь-які рішення мають ухвалюватися з урахуванням впливу на обороноздатність України.

Про це Руслан Стефанчук заявив Суспільному.

Читайте також:

Перспективи виїзду молодих чоловіків за кордон

Стефанчук підкреслив, що обговорення таких важливих питань не повинно перетворюватися на короткочасний політичний хайп. За його словами, потрібно співвідносити будь-які ініціативи з реальними потребами країни на фронті та в цілому зі стабільністю держави. Політик додав, що парламент обов’язково розглядатиме відповідні законопроєкти.

"Ми повинні завжди співміряти їх, наскільки вони будуть відповідати потужності України на полі бою, нашій стабільності як державі і налаштованості на досягнення миру. Тому безперечно такі дискусії по цих законопроєктах будуть", — сказав голова Верховної Ради.

Водночас Стефанчук зауважив, що менш оптимістично налаштований щодо ініціативи про посилення кримінальної відповідальності. Він пояснив, що ефективність такого кроку варто оцінювати лише за тим, як він вплине на покращення соціальної ситуації в країні. На його думку, наразі в цьому немає достатнього потенціалу.

Спікер парламенту також нагадав, що ідея дозволити виїзд чоловікам від 18 до 22 років була озвучена президентом України. Він наголосив, що остаточні рішення ухвалюватимуться після консультацій з комітетами, військовими та громадянським суспільством. Лише після цього Верховна Рада визначить подальші кроки щодо цих законодавчих ініціатив.

Нагадаємо, що У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком до 24 років.

Раніше ми також інформували, що Кабінет Міністрів завершує підготовку постанови, яка дозволить виїзд з України чоловікам віком до 22 років. Про це 18 серпня повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
