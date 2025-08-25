Видео
Главная Новости дня Стефанчук объяснил перспективы выезда мужчин до 22 лет

Стефанчук объяснил перспективы выезда мужчин до 22 лет

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 23:24
Стефанчук о выезде мужчин за границу: в Раде будут дискуссии
Руслан Стефанчук. Фото: УП

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроекты о выезде мужчин в возрасте от 18 до 22 лет и усиление ответственности за незаконное пересечение границы будут обсуждаться в парламенте. Он отметил, что любые решения должны приниматься с учетом влияния на обороноспособность Украины.

Об этом Руслан Стефанчук заявил Суспільному.

Читайте также:

Перспективы выезда молодых мужчин за границу

Стефанчук подчеркнул, что обсуждение таких важных вопросов не должно превращаться в кратковременный политический хайп. По его словам, нужно соотносить любые инициативы с реальными потребностями страны на фронте и в целом со стабильностью государства. Политик добавил, что парламент обязательно будет рассматривать соответствующие законопроекты.

"Мы должны всегда соизмерять их, насколько они будут соответствовать мощности Украины на поле боя, нашей стабильности как государству и настроенности на достижение мира. Поэтому бесспорно такие дискуссии по этим законопроектам будут", — сказал председатель Верховной Рады.

В то же время Стефанчук отметил, что менее оптимистично настроен относительно инициативы об усилении уголовной ответственности. Он пояснил, что эффективность такого шага следует оценивать только по тому, как он повлияет на улучшение социальной ситуации в стране. По его мнению, сейчас в этом нет достаточного потенциала.

Спикер парламента также напомнил, что идея разрешить выезд мужчинам от 18 до 22 лет была озвучена президентом Украины. Он подчеркнул, что окончательные решения будут приниматься после консультаций с комитетами, военными и гражданским обществом. Только после этого Верховная Рада определит дальнейшие шаги по этим законодательным инициативам.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает разрешение на выезд за границу мужчинам в возрасте до 24 лет.

Ранее мы также информировали, что Кабинет Министров завершает подготовку постановления, которое позволит выезд из Украины мужчинам в возрасте до 22 лет. Об этом 18 августа сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
