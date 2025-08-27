Видео
Главная Новости дня Мужчины 18-22 лет не выедут за границу без одного документа

Мужчины 18-22 лет не выедут за границу без одного документа

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 10:33
Мужчины 18-22 лет смогут пересечь границу по новым правилам
Проверка документов на КПП. Фото: ГПСУ

Правительство внесло изменения в правила пересечения государственной границы, которые касаются украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Выезд за границу будет возможен исключительно при наличии соответствующих документов.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Реклама
Читайте также:

Какой документ является обязательным для пересечения границы мужчинам 18-22 лет

Принятое постановление еще не обнародовано, поэтому окончательно говорить о порядке применения новых норм можно будет только после его публикации на "Правительственном портале".

После вступления в силу изменений молодые мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут пересекать границу в период действия военного положения, но только при наличии военно-учетного документа.

Демченко уточнил, что для выезда за пределы Украины необходимо будет иметь как паспортный документ, дающий право на пересечение границы, так и военно-учетный документ в бумажной или электронной форме. Его нужно будет предъявлять по требованию пограничников в пунктах пропуска.

При этом спикер подчеркнул: эта норма не будет распространяться на лиц, перечисленных в пункте 2-14 действующих правил. Речь идет о представителях государственной власти, органов местного самоуправления и других должностных лиц, которые имеют право выезжать за границу исключительно в служебных командировках.

Напомним, вчера, 26 августа, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Украине разрешат выезд за границу отдельной категории мужчин.

Впоследствии стало известно, что разрешение на выезд мужчинам в возрасте с 18 до 22 лет будет доступен не всем, потому что есть утвержденные категории должностей, которые не позволят этого.

Автор:
Анастасия Постоенко
Автор:
Анастасия Постоенко
