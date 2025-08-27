Гончаренко заявив що виїзд за кордон дозволили лише чоловікам до 21 року

Печатка у паспорті про перетин кордону. Фото: ДПСУ

Народний депутат Олексій Гончаренко розкритикував ухвалену урядом постанову про порядок виїзду чоловіків за кордон. За його словами, реальні норми відрізняються від раніше озвучених. Втім, як з'ясувалося, до рук нардепа потрапив не той документ.

Текст документів з правками щодо віку Олексій Гончаренко оприлюднив на своїй сторінці у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Чоловікам віком від 22 років не дозволять покидати Україну

Гончаренко наголосив, що право перетину кордону мають лише особи віком від 18 до 21 року включно. Чоловіки з 22 років вже не зможуть виїхати з країни.

Зміни до правил. Фото: Олексій Гончаренко

Пояснювальна записка. Фото: Олексій Гончаренко

Нардеп різко розкритикував роботу уряду.

"Навіть тут обманули людей. Обіцяли 22 роки. Зробили до 21-го. Це влада брехунів. Дрібних, жалюгідних брехунів", — заявив нардеп.

Згодом він опублікував скриншот із заяви представника уряду Тараса Мельничука, де той повідомляв, що чоловіки віком до 22 років включно підлягають до категорії людей, які матимуть право виїжджати за кордон.

Повідомлення Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Яка вікова категорія насправді запропонована урядом для виїзду чоловіків

Тим часом нардеп Олександр Федієнко відреагував на заяву Гончаренка та пояснив, що останній опублікував "сиру" версію документів.

Повідомлення Олександра Федієнка. Фото: скриншот

"Офіційно постанову щодо 18-22 роки ще не надрукував кабмін. Олексій просто злив у мережу, технічний документ", — пояснив Федієнко.

Нагадаємо, вчора, 26 серпня, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що хлопці віком від 18 до 22 років матимуть право на виїзд за кордон.

Також з'ясувалося, що пропуск через кордон буде можливий за наявності деяких документів.