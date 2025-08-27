Гончаренко заявил что выезд за границу разрешили только мужчинам до 21 года

Рада сменила возраст для мужчин, которым можно выехать за границу
Народный депутат Алексей Гончаренко раскритиковал принятое правительством постановление о порядке выезда мужчин за границу. По его словам, реальные нормы отличаются от ранее озвученных.
Об этом Алексей Гончаренко написал на своей странице в Telegram.
Мужчинам в возрасте от 22 лет не позволят покидать Украину
Гончаренко отметил, что право пересечения границы имеют только лица в возрасте от 18 до 21 года включительно. Мужчины с 22 лет уже не смогут выехать из страны.
Нардеп резко раскритиковал работу правительства.
"Даже здесь обманули людей. Обещали 22 года. Сделали до 21-го. Это власть лжецов. Мелких, жалких лжецов", - заявил нардеп.
Впоследствии он опубликовал скриншот из заявления представителя правительства Тараса Мельничука, где тот сообщал, что мужчины в возрасте до 22 лет включительно подлежат категории людей, которые будут иметь право выезжать за границу.
Напомним, вчера, 26 августа, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что ребята в возрасте от 18 до 22 лет будут иметь право на выезд за границу.
Также выяснилось, что пропуск через границу будет возможен при наличии некоторых документов.
