Гончаренко заявил что выезд за границу разрешили только мужчинам до 21 года

Печать в паспорте о пересечении границы. Фото: ГПСУ

Народный депутат Алексей Гончаренко раскритиковал принятое правительством постановление о порядке выезда мужчин за границу. По его словам, реальные нормы отличаются от ранее озвученных.

Об этом Алексей Гончаренко написал на своей странице в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Мужчинам в возрасте от 22 лет не позволят покидать Украину

Гончаренко отметил, что право пересечения границы имеют только лица в возрасте от 18 до 21 года включительно. Мужчины с 22 лет уже не смогут выехать из страны.

Изменения в правила. Фото: Алексей Гончаренко

Пояснительная записка. Фото: Алексей Гончаренко

Нардеп резко раскритиковал работу правительства.

"Даже здесь обманули людей. Обещали 22 года. Сделали до 21-го. Это власть лжецов. Мелких, жалких лжецов", - заявил нардеп.

Впоследствии он опубликовал скриншот из заявления представителя правительства Тараса Мельничука, где тот сообщал, что мужчины в возрасте до 22 лет включительно подлежат категории людей, которые будут иметь право выезжать за границу.

Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 26 августа, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что ребята в возрасте от 18 до 22 лет будут иметь право на выезд за границу.

Также выяснилось, что пропуск через границу будет возможен при наличии некоторых документов.