Рада сменила возраст для мужчин, которым можно выехать за границу

Рада сменила возраст для мужчин, которым можно выехать за границу

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 13:27
Гончаренко заявил что выезд за границу разрешили только мужчинам до 21 года
Печать в паспорте о пересечении границы. Фото: ГПСУ

Народный депутат Алексей Гончаренко раскритиковал принятое правительством постановление о порядке выезда мужчин за границу. По его словам, реальные нормы отличаются от ранее озвученных.

Об этом Алексей Гончаренко написал на своей странице в Telegram.

Читайте также:

Мужчинам в возрасте от 22 лет не позволят покидать Украину

Гончаренко отметил, что право пересечения границы имеют только лица в возрасте от 18 до 21 года включительно. Мужчины с 22 лет уже не смогут выехать из страны.

null
Изменения в правила. Фото: Алексей Гончаренко
null
Пояснительная записка. Фото: Алексей Гончаренко

Нардеп резко раскритиковал работу правительства.

"Даже здесь обманули людей. Обещали 22 года. Сделали до 21-го. Это власть лжецов. Мелких, жалких лжецов", - заявил нардеп.

Впоследствии он опубликовал скриншот из заявления представителя правительства Тараса Мельничука, где тот сообщал, что мужчины в возрасте до 22 лет включительно подлежат категории людей, которые будут иметь право выезжать за границу.

null
Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 26 августа, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что ребята в возрасте от 18 до 22 лет будут иметь право на выезд за границу.

Также выяснилось, что пропуск через границу будет возможен при наличии некоторых документов.

граница правительство законопроект мужчины выезд за границу
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
