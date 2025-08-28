Мужчин 18-22 лет уже выпускают из Украины — Демченко

Проверка документов на КПП. Фото: ГПСУ

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко подтвердил, что новые правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет уже вступили в силу и применяются пограничниками. Поэтому с сегодняшнего дня, 28 августа, уже есть случаи, когда мужчин указанной возрастной категории выпускают за границу.

Об этом Андрей Демченко сказал в эфире телеканала "Мы-Украина".

По словам Демченко, на границе уже появились первые желающие воспользоваться этой нормой. Некоторые из мужчин указанной возрастной категории уже оформили документы и пересекли государственную границу.

В то же время он уточнил, что изменения, касающиеся выезда женщин-депутатов, пока еще не обнародованы. Их начнут применять только после публикации и вступления в силу.

"Относительно мужчин, как я уже сказал, что с сегодняшнего дня эта норма заработала, и уже пограничники имеют первых желающих пересечь границу, кто-то даже уже успел оформиться в пунктах пропуска и выехать за пределы Украины. Напомню, что, опять же, это касается граждан Украины, мужчин в возрасте от 18 лет до 22 лет включительно", — подытожил спикер ГПСУ.

Напомним, правительство утвердило постановление о разрешении на выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, которые не занимают государственные должности.

У мужчин данной возрастной категории должны в обязательном порядке присутствовать военно-учетные документы.

Между тем не все украинцы довольны принятым постановлением. Некоторые требуют повысить возраст до 24 лет.