Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Есть первые желающие — Демченко подтвердил выезд мужчин 18-22 лет

Есть первые желающие — Демченко подтвердил выезд мужчин 18-22 лет

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 09:35
Мужчин 18-22 лет уже выпускают из Украины — Демченко
Проверка документов на КПП. Фото: ГПСУ

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко подтвердил, что новые правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет уже вступили в силу и применяются пограничниками. Поэтому с сегодняшнего дня, 28 августа, уже есть случаи, когда мужчин указанной возрастной категории выпускают за границу.

Об этом Андрей Демченко сказал в эфире телеканала "Мы-Украина".

Реклама
Читайте также:

Мужчины покидают Украину по новым правилам

По словам Демченко, на границе уже появились первые желающие воспользоваться этой нормой. Некоторые из мужчин указанной возрастной категории уже оформили документы и пересекли государственную границу.

В то же время он уточнил, что изменения, касающиеся выезда женщин-депутатов, пока еще не обнародованы. Их начнут применять только после публикации и вступления в силу.

"Относительно мужчин, как я уже сказал, что с сегодняшнего дня эта норма заработала, и уже пограничники имеют первых желающих пересечь границу, кто-то даже уже успел оформиться в пунктах пропуска и выехать за пределы Украины. Напомню, что, опять же, это касается граждан Украины, мужчин в возрасте от 18 лет до 22 лет включительно", — подытожил спикер ГПСУ.

Напомним, правительство утвердило постановление о разрешении на выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, которые не занимают государственные должности.

У мужчин данной возрастной категории должны в обязательном порядке присутствовать военно-учетные документы.

Между тем не все украинцы довольны принятым постановлением. Некоторые требуют повысить возраст до 24 лет.

граница пограничники документы мужчины ГПСУ выезд за границу
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации