Виїзд за кордон чоловіків до 22 років — що відбувається на КПП

В Україні 28 серпня набрала чинності постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє виїзд за кордон чоловікам до 22 років. Вже фіксуються перші випадки виїзду з України, але ажіотажу наразі немає.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі День.LIVE.

Скільки чоловіків до 22 років виїжджають за кордон

Демченко розповів, що чоловікам до 22 років вже дозволено виїжджати з України під час воєнного стану, але ажіотажу на кордоні наразі не спостерігається.

За його словами, для перетину чоловікам достатньо мати лише два документи:

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ (можна паперовий або електронний через застосунок "Резерв+" — вони мають однакову юридичну силу).

"Однак варто наголосити, що навіть у цій віковій категорії це не стосується осіб, які обіймають державні посади в органах влади або місцевого самоврядування. Вони можуть перетнути кордон лише у службове відрядження", — зазначив речник ДПСУ.,

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову, згідно з якою чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть виїжджати за кордон. Від сьогодні вона вже набрала чинності.

Водночас офіцер ЗСУ Віктор Таран заявив, що через дозвіл виїжджати за кордон чоловікам до 22 років Україна не зможе омолодити армію. За його словами, середній вік ЗСУ вже перевищив 44 роки.