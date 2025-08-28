Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Виїзд чоловіків 18-22 років — яка ситуація на кордоні зараз

Виїзд чоловіків 18-22 років — яка ситуація на кордоні зараз

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 16:31
Виїзд за кордон чоловіків до 22 років — що відбувається на КПП
Перевірка документів на кордоні. Фото: Straz Graniczna

В Україні 28 серпня набрала чинності постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє виїзд за кордон чоловікам до 22 років. Вже фіксуються перші випадки виїзду з України, але ажіотажу наразі немає.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі День.LIVE

Реклама
Читайте також:

Скільки чоловіків до 22 років виїжджають за кордон

Демченко розповів, що чоловікам до 22 років вже дозволено виїжджати з України під час воєнного стану, але ажіотажу на кордоні наразі не спостерігається. 

За його словами, для перетину чоловікам достатньо мати лише два документи: 

  • закордонний паспорт;
  • військово-обліковий документ (можна паперовий або електронний через застосунок "Резерв+" — вони мають однакову юридичну силу).

"Однак варто наголосити, що навіть у цій віковій категорії це не стосується осіб, які обіймають державні посади в органах влади або місцевого самоврядування. Вони можуть перетнути кордон лише у службове відрядження", — зазначив речник ДПСУ., 

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову, згідно з якою чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть виїжджати за кордон. Від сьогодні вона вже набрала чинності. 

Водночас офіцер ЗСУ Віктор Таран заявив, що через дозвіл виїжджати за кордон чоловікам до 22 років Україна не зможе омолодити армію. За його словами, середній вік ЗСУ вже перевищив 44 роки.

кордон мобілізація війна в Україні чоловіки ДПСУ Андрій Демченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації