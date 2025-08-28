Дозвіл на виїзд 18-22-річних - Віктор Таран назвав проблеми, які чекають на Україну

Віктор Таран. Фото: Facebook Віктора Тарана

Через дозвіл виїжджати за кордон чоловікам до 22 років Україна не зможе омолодити армію. Середній вік Збройних сил України вже перевищив 44 роки.

Про це заявив керівник Центру підготовки операторів БпЛА "Крук", офіцер ЗСУ Віктор Таран в ефірі Ранок.LIVE.

Як виїзд 18-22-річних вплине на армію?

Таран наголосив, що такий вік прямо впливає на боєздатність і безпековий фактор.

"Давайте просто зробимо експеримент: дамо двадцятирічному спорядження сучасне, яке має воїн (а це десь в середньому 30-40 кілограмів), і попросимо, щоб він пробіг 10 кілометрів. І так само спробуємо це зробити навіть не з сорокап'ятирічним, а з сорокарічним. Подивимось на результат", — сказав він.

Нагадаємо, 27 серпня уряд оприлюднив постанову про зміни до правил перетинання державного кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років можуть виїжджати з України під час воєнного стану за наявності закордонного паспорта та військово-облікового документа, навіть в електронній формі.

Сьогодні, 28 серпня, уже є випадки, коли чоловіків зазначеної вікової категорії випускають за кордон.