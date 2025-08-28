Видео
Главная Новости дня Выезд для юношей — офицер ВСУ заявил о новом вызове для Украины

Выезд для юношей — офицер ВСУ заявил о новом вызове для Украины

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 12:42
Разрешение на выезд 18-22-летних - Виктор Таран назвал проблемы, которые ждут Украину
Виктор Таран. Фото: Facebook Виктора Тарана

Из-за разрешения выезжать за границу мужчинам до 22 лет Украина не сможет омолодить армию. Средний возраст Вооруженных сил Украины уже превысил 44 года.

Об этом заявил руководитель Центра подготовки операторов БпЛА "Крук", офицер ВСУ Виктор Таран в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Как выезд 18-22-летних повлияет на армию?

Таран отметил, что такой возраст прямо влияет на боеспособность и фактор безопасности.

"Давайте просто сделаем эксперимент: дадим двадцатилетнему снаряжение современное, которое имеет воин (а это где-то в среднем 30-40 килограммов), и попросим, чтобы он пробежал 10 километров. И так же попробуем это сделать даже не с сорокапятилетним, а с сорокалетним. Посмотрим на результат", — сказал он.

Напомним, 27 августа правительство обнародовало постановление об изменениях в правила пересечения государственной границы. Отныне мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут выезжать из Украины во время военного положения при наличии загранпаспорта и военно-учетного документа, даже в электронной форме.

Сегодня, 28 августа, уже есть случаи, когда мужчин указанной возрастной категории выпускают за границу.

граница армия война в Украине офицеры выезд за границу
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
