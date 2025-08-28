Выезд за границу мужчин до 22 лет — что происходит на КПП

Проверка документов на границе. Фото: Straz Graniczna

В Украине 28 августа вступило в силу постановление Кабинета министров, которое позволяет выезд за границу мужчинам до 22 лет. Уже фиксируются первые случаи выезда из Украины, но ажиотажа пока нет.

Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире День.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Сколько мужчин до 22 лет выезжают за границу

Демченко рассказал, что мужчинам до 22 лет уже разрешено выезжать из Украины во время военного положения, но ажиотажа на границе пока не наблюдается.

По его словам, для пересечения мужчинам достаточно иметь только два документа:

загранпаспорт;

военно-учетный документ (можно бумажный или электронный через приложение "Резерв+" — они имеют одинаковую юридическую силу).

"Однако стоит отметить, что даже в этой возрастной категории это не касается лиц, занимающих государственные должности в органах власти или местного самоуправления. Они могут пересечь границу только в служебную командировку", — отметил представитель ГПСУ,

Напомним, правительство приняло постановление согласно которому, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут выезжать за границу. С сегодняшнего дня оно уже вступило в силу.

В то же время офицер ВСУ Виктор Таран заявил, что из-за разрешения выезжать за границу мужчинам до 22 лет Украина не сможет омолодить армию. По его словам, средний возраст ВСУ уже превысил 44 года.