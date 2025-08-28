Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Выезд мужчин 18-22 лет — какая ситуация на границе сейчас

Выезд мужчин 18-22 лет — какая ситуация на границе сейчас

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 16:31
Выезд за границу мужчин до 22 лет — что происходит на КПП
Проверка документов на границе. Фото: Straz Graniczna

В Украине 28 августа вступило в силу постановление Кабинета министров, которое позволяет выезд за границу мужчинам до 22 лет. Уже фиксируются первые случаи выезда из Украины, но ажиотажа пока нет.

Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире День.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Сколько мужчин до 22 лет выезжают за границу

Демченко рассказал, что мужчинам до 22 лет уже разрешено выезжать из Украины во время военного положения, но ажиотажа на границе пока не наблюдается.

По его словам, для пересечения мужчинам достаточно иметь только два документа:

  • загранпаспорт;
  • военно-учетный документ (можно бумажный или электронный через приложение "Резерв+" — они имеют одинаковую юридическую силу).

"Однако стоит отметить, что даже в этой возрастной категории это не касается лиц, занимающих государственные должности в органах власти или местного самоуправления. Они могут пересечь границу только в служебную командировку", — отметил представитель ГПСУ,

Напомним, правительство приняло постановление согласно которому, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут выезжать за границу. С сегодняшнего дня оно уже вступило в силу.

В то же время офицер ВСУ Виктор Таран заявил, что из-за разрешения выезжать за границу мужчинам до 22 лет Украина не сможет омолодить армию. По его словам, средний возраст ВСУ уже превысил 44 года.

граница мобилизация война в Украине мужчины ГПСУ Андрей Демченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации