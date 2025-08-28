Видео
В ГПСУ объяснили, чем опасен побег из Украины через Беларусь

В ГПСУ объяснили, чем опасен побег из Украины через Беларусь

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 16:50
ГПСУ: пересечение границы с Беларусью может быть опасным
Спикер ГПСУ Андрей Демченко. Фото: Facebook Андрея Демченко

Государственная пограничная служба предостерегла украинцев от попыток нелегально пересечь границу с Беларусью. По словам представителей ведомства, ситуация на этом участке может быть особенно рискованной из-за непредсказуемого отношения белорусских пограничников.

Об этом сообщает пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

Читайте также:

Предупреждение относительно границы с Беларусью

Андрей Демченко пояснил, что для своевременного реагирования на нарушения ГПСУ применяет различные технические средства контроля. Чаще всего пограничники останавливают попытки незаконного пересечения на участках с Румынией и Молдовой. Значительно реже подобные случаи фиксируют на границе с Польшей.

"Как и раньше, больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется на границе с Румынией, на втором месте — граница с Молдовой. Меньше всего таких случаев на участке границы с Польшей", — отметил Демченко.

По его словам, ситуация на границе с Беларусью пока не такая острая, но все равно требует внимания. Большинство нарушителей не самостоятельно прокладывают маршруты, а действуют через организаторов незаконных схем. Такие преступные группы часто направляют людей именно на белорусское направление.

"В большинстве случаев нарушители не самостоятельные в прокладке маршрутов, они обращаются к организаторам таких схем. Идя на поводу у таких преступных групп, люди и выбирают для себя пересечение границы с Беларусью", — пояснил Демченко.

В то же время спикер подчеркнул, что белорусские пограничники могут действовать непредсказуемо по отношению к украинцам. Именно поэтому ГПСУ настоятельно советует гражданам воздержаться от рискованных попыток нелегального перехода. Подобные действия, отметил Демченко, могут обернуться непредсказуемыми последствиями.

Напомним, что спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко подтвердил вступление в силу новых правил выезда для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Ранее мы также информировали, что в Украине с 28 августа действует постановление Кабинета министров, которое позволяет выезд за границу мужчинам до 22 лет. По словам пограничников, случаи выезда уже есть, однако ажиотажа среди граждан пока не наблюдается.

Беларусь граница пограничники ГПСУ Андрей Демченко
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
