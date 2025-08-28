ГПСУ: пересечение границы с Беларусью может быть опасным

Спикер ГПСУ Андрей Демченко. Фото: Facebook Андрея Демченко

Государственная пограничная служба предостерегла украинцев от попыток нелегально пересечь границу с Беларусью. По словам представителей ведомства, ситуация на этом участке может быть особенно рискованной из-за непредсказуемого отношения белорусских пограничников.

Об этом сообщает пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

Реклама

Читайте также:

Предупреждение относительно границы с Беларусью

Андрей Демченко пояснил, что для своевременного реагирования на нарушения ГПСУ применяет различные технические средства контроля. Чаще всего пограничники останавливают попытки незаконного пересечения на участках с Румынией и Молдовой. Значительно реже подобные случаи фиксируют на границе с Польшей.

"Как и раньше, больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется на границе с Румынией, на втором месте — граница с Молдовой. Меньше всего таких случаев на участке границы с Польшей", — отметил Демченко.

По его словам, ситуация на границе с Беларусью пока не такая острая, но все равно требует внимания. Большинство нарушителей не самостоятельно прокладывают маршруты, а действуют через организаторов незаконных схем. Такие преступные группы часто направляют людей именно на белорусское направление.

"В большинстве случаев нарушители не самостоятельные в прокладке маршрутов, они обращаются к организаторам таких схем. Идя на поводу у таких преступных групп, люди и выбирают для себя пересечение границы с Беларусью", — пояснил Демченко.

В то же время спикер подчеркнул, что белорусские пограничники могут действовать непредсказуемо по отношению к украинцам. Именно поэтому ГПСУ настоятельно советует гражданам воздержаться от рискованных попыток нелегального перехода. Подобные действия, отметил Демченко, могут обернуться непредсказуемыми последствиями.

Напомним, что спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко подтвердил вступление в силу новых правил выезда для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Ранее мы также информировали, что в Украине с 28 августа действует постановление Кабинета министров, которое позволяет выезд за границу мужчинам до 22 лет. По словам пограничников, случаи выезда уже есть, однако ажиотажа среди граждан пока не наблюдается.