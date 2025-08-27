Де українці найчастіше тікають за кордон — речник ДПСУ

Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: Андрій Демченко

Державна прикордонна служба фіксує найбільшу кількість спроб незаконного перетину державного кордону на межі з Румунією, а найменше — на ділянці з Польщею. Крім того, прикордонники щодня виявляють до десяти людей, які намагаються виїхати з країни за підробленими документами.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє Суспільне.

Де найчастіше намагаються незаконно перетнути кордон

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що найбільше випадків незаконного перетину кордону наразі відбувається на ділянці з Румунією. На другому місці — кордон з Молдовою, тоді як угорська та словацька ділянки мають менші показники. Найменше спроб зафіксовано на кордоні з Польщею.

"Щодо спроб незаконного перетину кордону, вони, на жаль, продовжуються, і найбільше таких випадків ми фіксуємо на кордоні з Румунією. На другому місці — це кордон з Молдовою. На інших ділянках дещо в меншій кількості такі спроби відбуваються. Ну, це в першу чергу кордон з Угорщиною та Словаччиною. А найменше, якщо говорити про спроби незаконного перетину кордону поза межами пунктів пропуску, відбувається на кордоні з Польщею", — сказав Демченко.

Посадовець також пояснив, що чимало чоловіків намагаються виїхати з України за підробленими документами. Щодня прикордонники виявляють до десяти таких випадків, і за це передбачена кримінальна відповідальність. Для порушників, які намагаються перейти кордон поза пунктами пропуску, діє адміністративна відповідальність.

"На жаль, така відповідальність порушників не стримує, бо є випадки, коли людей затримуємо по кілька разів. Є "рекордсмени", яких затримуємо більше 10 разів за те, що вони продовжують намагатися у незаконний спосіб перетнути кордон", — розповів посадовець.

Прикордонники також викривають схеми, пов’язані з організацією незаконних перетинів державного кордону. За словами Демченка, за такі послуги злочинні групи вимагають від 5 до 12 тисяч доларів, а відповідальність для організаторів передбачена Кримінальним кодексом. Окремо він нагадав, що уряд готує зміни у законодавстві, які дозволять ДПСУ самостійно розглядати адмінсправи щодо таких порушень.

Нагадаємо, що в Карпатах прикордонний патруль на українсько-румунській ділянці виявив людські рештки. Поруч із кістками знайшли рюкзак, сумку та документи, але особу одного з загиблих і досі не встановлено.

