Головна Новини дня Куди найчастіше намагаються втекти українці — речник ДПСУ

Куди найчастіше намагаються втекти українці — речник ДПСУ

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 20:14
Де українці найчастіше тікають за кордон — речник ДПСУ
Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: Андрій Демченко

Державна прикордонна служба фіксує найбільшу кількість спроб незаконного перетину державного кордону на межі з Румунією, а найменше — на ділянці з Польщею. Крім того, прикордонники щодня виявляють до десяти людей, які намагаються виїхати з країни за підробленими документами.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє Суспільне.

Читайте також:

Де найчастіше намагаються незаконно перетнути кордон

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що найбільше випадків незаконного перетину кордону наразі відбувається на ділянці з Румунією. На другому місці — кордон з Молдовою, тоді як угорська та словацька ділянки мають менші показники. Найменше спроб зафіксовано на кордоні з Польщею.

"Щодо спроб незаконного перетину кордону, вони, на жаль, продовжуються, і найбільше таких випадків ми фіксуємо на кордоні з Румунією. На другому місці — це кордон з Молдовою. На інших ділянках дещо в меншій кількості такі спроби відбуваються. Ну, це в першу чергу кордон з Угорщиною та Словаччиною. А найменше, якщо говорити про спроби незаконного перетину кордону поза межами пунктів пропуску, відбувається на кордоні з Польщею", — сказав Демченко.

Посадовець також пояснив, що чимало чоловіків намагаються виїхати з України за підробленими документами. Щодня прикордонники виявляють до десяти таких випадків, і за це передбачена кримінальна відповідальність. Для порушників, які намагаються перейти кордон поза пунктами пропуску, діє адміністративна відповідальність.

"На жаль, така відповідальність порушників не стримує, бо є випадки, коли людей затримуємо по кілька разів. Є "рекордсмени", яких затримуємо більше 10 разів за те, що вони продовжують намагатися у незаконний спосіб перетнути кордон", — розповів посадовець.

Прикордонники також викривають схеми, пов’язані з організацією незаконних перетинів державного кордону. За словами Демченка, за такі послуги злочинні групи вимагають від 5 до 12 тисяч доларів, а відповідальність для організаторів передбачена Кримінальним кодексом. Окремо він нагадав, що уряд готує зміни у законодавстві, які дозволять ДПСУ самостійно розглядати адмінсправи щодо таких порушень.

Нагадаємо, що в Карпатах прикордонний патруль на українсько-румунській ділянці виявив людські рештки. Поруч із кістками знайшли рюкзак, сумку та документи, але особу одного з загиблих і досі не встановлено.

Раніше ми також інформували, що народний депутат Олексій Гончаренко різко висловився проти урядової постанови, яка регулює виїзд чоловіків за кордон.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
