Прикордонники натрапили на людські рештки в Карпатах

У Карпатах під час патрулювання українсько-румунської ділянки прикордонники натрапили на рештки двох людей. Поряд із кістками виявили особисті речі, серед яких рюкзак, сумка та документи, але одна з осіб залишилася невстановленою.

Про це повідомляє ДПСУ України.

Знахідка прикордонників у Карпатах

Прикордонний наряд під час патрулювання гірської місцевості знайшов пошкоджений та неповний людський скелет. Поруч лежали залишки одягу, камуфльований рюкзак та документи, що можуть допомогти в ідентифікації особи. Згодом у горах виявили ще один скелет, проте без жодних документів.

"Про знахідку прикордонники одразу повідомили Національну поліцію. Наразі тривають слідчі дії для встановлення обставин загибелі та особи людей", — зазначили у ДПСУ.

За даними прикордонників, обидва випадки фіксувалися в гірській місцевості на ділянці, що межує з Румунією. Ідентифікацію тіл та подальше розслідування проводитиме поліція спільно з експертами.

