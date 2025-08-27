Відео
У Карпатах знайшли рештки двох людей — ДПСУ

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 17:13
Прикордонники натрапили на людські рештки в Карпатах
Речі загиблих. Фото: ДПСУ України

У Карпатах під час патрулювання українсько-румунської ділянки прикордонники натрапили на рештки двох людей. Поряд із кістками виявили особисті речі, серед яких рюкзак, сумка та документи, але одна з осіб залишилася невстановленою.

Про це повідомляє ДПСУ України.

Читайте також:

Знахідка прикордонників у Карпатах

Прикордонний наряд під час патрулювання гірської місцевості знайшов пошкоджений та неповний людський скелет. Поруч лежали залишки одягу, камуфльований рюкзак та документи, що можуть допомогти в ідентифікації особи. Згодом у горах виявили ще один скелет, проте без жодних документів.

У Карпатах знайшли рештки двох людей — ДПСУ - фото 1
Допис ДПСУ у Telegram. Фото: скриншот

"Про знахідку прикордонники одразу повідомили Національну поліцію. Наразі тривають слідчі дії для встановлення обставин загибелі та особи людей", — зазначили у ДПСУ.

За даними прикордонників, обидва випадки фіксувалися в гірській місцевості на ділянці, що межує з Румунією. Ідентифікацію тіл та подальше розслідування проводитиме поліція спільно з експертами.

Нагадаємо, що народний депутат Олексій Гончаренко різко розкритикував урядову постанову щодо виїзду чоловіків за кордон

Раніше ми також інформували, що Кабінет Міністрів оновив порядок перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. 

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
