Пограничники наткнулись на человеческие останки в Карпатах

В Карпатах нашли останки двух людей — ГПСУ
В Карпатах во время патрулирования украинско-румынского участка пограничники наткнулись на останки двух людей. Рядом с костями обнаружили личные вещи, среди которых рюкзак, сумка и документы, но одно из лиц осталось неустановленным.
Об этом сообщает ГПСУ Украины.
Находка пограничников в Карпатах
Пограничный наряд во время патрулирования горной местности нашел поврежденный и неполный человеческий скелет. Рядом лежали остатки одежды, камуфлированный рюкзак и документы, которые могут помочь в идентификации личности. Впоследствии в горах обнаружили еще один скелет, однако без документов.
"О находке пограничники сразу сообщили в Национальную полицию. Сейчас продолжаются следственные действия для установления обстоятельств гибели и личности людей", — отметили в ГПСУ.
По данным пограничников, оба случая фиксировались в горной местности на участке, граничащем с Румынией. Идентификацию тел и дальнейшее расследование будет проводить полиция совместно с экспертами.
