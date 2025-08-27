Видео
В Карпатах нашли останки двух людей — ГПСУ

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 17:13
Пограничники наткнулись на человеческие останки в Карпатах
Вещи погибших. Фото: ГПСУ Украины

В Карпатах во время патрулирования украинско-румынского участка пограничники наткнулись на останки двух людей. Рядом с костями обнаружили личные вещи, среди которых рюкзак, сумка и документы, но одно из лиц осталось неустановленным.

Об этом сообщает ГПСУ Украины.

Находка пограничников в Карпатах

Пограничный наряд во время патрулирования горной местности нашел поврежденный и неполный человеческий скелет. Рядом лежали остатки одежды, камуфлированный рюкзак и документы, которые могут помочь в идентификации личности. Впоследствии в горах обнаружили еще один скелет, однако без документов.

У Карпатах знайшли рештки двох людей — ДПСУ - фото 1
Сообщение ГПСУ в Telegram. Фото: скриншот

"О находке пограничники сразу сообщили в Национальную полицию. Сейчас продолжаются следственные действия для установления обстоятельств гибели и личности людей", — отметили в ГПСУ.

По данным пограничников, оба случая фиксировались в горной местности на участке, граничащем с Румынией. Идентификацию тел и дальнейшее расследование будет проводить полиция совместно с экспертами.

Напомним, что народный депутат Алексей Гончаренко резко раскритиковал правительственное постановление о выезде мужчин за границу.

Ранее мы также информировали, что Кабинет Министров обновил порядок пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
