Где украинцы чаще всего убегают за границу - спикер ГПСУ

Спикер ГПСУ Андрей Демченко. Фото: Андрей Демченко

Государственная пограничная служба фиксирует наибольшее количество попыток незаконного пересечения государственной границы на границе с Румынией, а меньше всего — на участке с Польшей. Кроме того, пограничники ежедневно выявляют до десяти человек, которые пытаются выехать из страны по поддельным документам.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает Суспільне.

Где чаще всего пытаются незаконно пересечь границу

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что больше всего случаев незаконного пересечения границы сейчас происходит на участке с Румынией. На втором месте — граница с Молдовой, тогда как венгерский и словацкий участки имеют меньшие показатели. Меньше всего попыток зафиксировано на границе с Польшей.

"Относительно попыток незаконного пересечения границы, они, к сожалению, продолжаются, и больше всего таких случаев мы фиксируем на границе с Румынией. На втором месте — это граница с Молдовой. На других участках несколько в меньшем количестве такие попытки происходят. Ну, это в первую очередь граница с Венгрией и Словакией. А меньше всего, если говорить о попытках незаконного пересечения границы вне пунктов пропуска, происходит на границе с Польшей", — сказал Демченко.

Чиновник также пояснил, что многие мужчины пытаются выехать из Украины по поддельным документам. Ежедневно пограничники выявляют до десяти таких случаев, и за это предусмотрена уголовная ответственность. Для нарушителей, которые пытаются перейти границу вне пунктов пропуска, действует административная ответственность.

"К сожалению, такая ответственность нарушителей не сдерживает, потому что есть случаи, когда людей задерживаем по несколько раз. Есть "рекордсмены", которых задерживаем более 10 раз за то, что они продолжают пытаться незаконным способом пересечь границу", — рассказал чиновник.

Пограничники также разоблачают схемы, связанные с организацией незаконных пересечений государственной границы. По словам Демченко, за такие услуги преступные группы требуют от 5 до 12 тысяч долларов, а ответственность для организаторов предусмотрена Уголовным кодексом. Отдельно он напомнил, что правительство готовит изменения в законодательстве, которые позволят ГПСУ самостоятельно рассматривать админдела по таким нарушениям.

Напомним, что в Карпатах пограничный патруль на украинско-румынском участке обнаружил человеческие останки. Рядом с костями нашли рюкзак, сумку и документы, но личность одного из погибших до сих пор не установлена.

