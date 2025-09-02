Селезнев объяснил есть ли угроза для Украины от учений ОДКБ в Беларуси

Военнослужащие армии России и Беларуси. Фото: Минобороны РФ

Учения ОДКБ, которые стартовали в Беларуси, сами по себе не представляют непосредственной угрозы для Украины. Зато гораздо большее беспокойство вызывают совместные маневры "Запад-2025", запланированные на вторую половину сентября.

Об этом в эфире программы День.LIVE сказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Почему учения "Запад-2025" опаснее ОДКБ

Он отметил, что нынешние маневры с участием около двух тысяч военнослужащих государств членов ОДКБ, продлятся с 1 по 6 сентября. По словам эксперта, несмотря на громкие заявления белорусского военного руководства об отработке задач по планированию применения ядерного оружия, это скорее демонстративные шаги, которые не меняют реальной ситуации безопасности вокруг Украины.

Селезнев подчеркнул, что серьезнее следует отнестись к предстоящим совместным белорусско-российским учениям "Запад-2025".

"Там будут работать российские и белорусские спецназовцы, отрабатываться задачи совместного управления подчиненными силами и средствами, будут отрабатываться вопросы по логистическому обеспечению, действия войск и сил, определенные меры по мобилизации так же будут отрабатываться в рамках тех же учений совместных российско-белорусских "Запад-2025". И ключевое — будет отрабатываться синхронизация действий управленческого руководящего государственного аппарата Москвы и Минска. Это на самом деле достаточно тревожный сигнал, потому что объединение усилий двух стран-изгнанников может создать для нас определенные сложности", — подытожил Селезнев.

Несмотря на это, он призвал не драматизировать ситуацию. Селезнев подчеркнул, что сейчас Украина имеет разветвленную систему фортификационных сооружений вдоль границы с Беларусью — на Волыни, Ровенщине, Житомирщине и Киевщине.

Оценивать ситуацию, по мнению эксперта, стоит не только по официальным сообщениям украинской разведки, но и по поведению западных дипломатических миссий. В 2022 году именно массовый выезд иностранных посольств предшествовал вторжению. Сейчас, по его словам, подобных сигналов нет, и это свидетельствует об отсутствии непосредственной угрозы.

