Туск заявил о закрытии границы Польши с Беларусью

Дональд Туск. Фото: Robert Kowalewski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о закрытии границы с Беларусью. Причиной являются российско-беларусские учения "Запад", активная фаза которых продлится с 12 по 16 сентября.

Об этом сообщает Polskie Radio во вторник, 9 сентября.

NA ŻYWO | Wypowiedź Premiera Donalda Tuska przed posiedzeniem Rady Ministrów https://t.co/JG8oWgbHpW - Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 9, 2025

Закрытие границы Польши с Беларусью

Туск заявил, что агрессивные маневры России и Беларуси в рамках учения "Запад" начнутся в пятницу, 12 сентября, очень близко к польской границе.

"Это имеет последствия. В четверг в полночь из соображений национальной безопасности мы закроем все пограничные переходы с Беларусью, включая железнодорожные", — подчеркнул он.

Премьер считает, что военные учения "Запад" направлены на чувствительную зону безопасности НАТО. Речь идет о Сувалкском пробеле.

Туск предупредил о возможном увеличении провокаций.

Напомним, белорусский оппозиционный политик Юрий Губаревич заявил, что пока нет угрозы для Украины от учений "Запад".

А 7 сентября на территории Польши упал беспилотник. Украина предупреждала соседнюю страну о дроне.