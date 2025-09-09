Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Польша закрывает границу с Беларусью — Туск назвал причину

Польша закрывает границу с Беларусью — Туск назвал причину

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 15:41
Туск заявил о закрытии границы Польши с Беларусью
Дональд Туск. Фото: Robert Kowalewski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о закрытии границы с Беларусью. Причиной являются российско-беларусские учения "Запад", активная фаза которых продлится с 12 по 16 сентября.

Об этом сообщает Polskie Radio во вторник, 9 сентября.

Реклама
Читайте также:

Закрытие границы Польши с Беларусью

Туск заявил, что агрессивные маневры России и Беларуси в рамках учения "Запад" начнутся в пятницу, 12 сентября, очень близко к польской границе.

"Это имеет последствия. В четверг в полночь из соображений национальной безопасности мы закроем все пограничные переходы с Беларусью, включая железнодорожные", — подчеркнул он.

Премьер считает, что военные учения "Запад" направлены на чувствительную зону безопасности НАТО. Речь идет о Сувалкском пробеле.

Туск предупредил о возможном увеличении провокаций.

Напомним, белорусский оппозиционный политик Юрий Губаревич заявил, что пока нет угрозы для Украины от учений "Запад".

А 7 сентября на территории Польши упал беспилотник. Украина предупреждала соседнюю страну о дроне.

Беларусь Польша граница военные учения Россия Дональд Туск
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации