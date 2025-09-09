Відео
Польща закриває кордон із Білоруссю — Туск назвав причину

Польща закриває кордон із Білоруссю — Туск назвав причину

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 15:41
Туск заявив про закриття кордону Польщі з Білоруссю
Дональд Туск. Фото: Robert Kowalewski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про закриття кордону з Білоруссю. Причиною є російсько-білоруські навчання "Захід", активна фаза яких триватиме з 12 до 16 вересня.

Про це повідомляє Polskie Radio у вівторок, 9 вересня.

Читайте також:

Закриття кордону Польщі з Білоруссю

Туск заявив, що агресивні маневри Росії та Білорусі в рамках навчання "Захід" розпочнуться в пʼятницю, 12 вересня, дуже близько до польського кордону.

"Це має наслідки. У четвер опівночі з міркувань національної безпеки ми закриємо всі прикордонні переходи з Білоруссю, включаючи залізничні", — наголосив він.

Премʼєр вважає, що військові навчання "Захід" спрямовані на чутливу зону безпеки НАТО. Йдеться про Сувалкську прогалину.

Туск попередив про можливе збільшення провокацій.

Нагадаємо, білоруський опозиційний політик Юрій Губаревич заявив, що наразі немає загрози для України від навчань "Захід".

А 7 вересня на території Польщі впав безпілотник. Україна попереджала сусідню країну про дрон.

Білорусь Польща кордон військові навчання Росія Дональд Туск
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
