Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна попередила Польщу про дрон, який перетнув кордон, — ЗМІ

Україна попередила Польщу про дрон, який перетнув кордон, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 13:59
В Україні попередили Польщу про дрон, що впав біля кордону 7 вересня
ППО України. Фото: Генштаб ЗСУ

Україна попередила прикордонників Польщі про безпілотник, який перетнув кордон 7 вересня. Відомо, що безпілотник впав у селі Полатичі.

Про це повідомляє Polsat News у понеділок, 8 вересня.

Реклама
Читайте також:

Падіння дрона в Польщі

Репортер Міхал Стела розповів, що дрон був виявлений та відстежувався військовими системами після перетину польського кордону.

"Безпілотник впав за 300 метрів від прикордонного переходу, він, ймовірно, не ніс зброю і мав написи кирилицею", — повідомила речниця Люблінської окружної прокуратури Агнешка Кенпка.

А аналітик Defence24.pl Яцек Раубо вважає, що таких інцидентів може бути більше з боку Білорусі та Росії.

Нагадаємо, 7 вересня у Люблінському воєводстві впав дрон. На щастя, люди не постраждали.

А 3 вересня польські війська підняли рівень готовності своїх сил та засобів ППО під час масованого російського обстрілу України.

Польща Україна прикордонники дрони безпілотник
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації