В Україні попередили Польщу про дрон, що впав біля кордону 7 вересня

ППО України. Фото: Генштаб ЗСУ

Україна попередила прикордонників Польщі про безпілотник, який перетнув кордон 7 вересня. Відомо, що безпілотник впав у селі Полатичі.

Про це повідомляє Polsat News у понеділок, 8 вересня.

Падіння дрона в Польщі

Репортер Міхал Стела розповів, що дрон був виявлений та відстежувався військовими системами після перетину польського кордону.

"Безпілотник впав за 300 метрів від прикордонного переходу, він, ймовірно, не ніс зброю і мав написи кирилицею", — повідомила речниця Люблінської окружної прокуратури Агнешка Кенпка.

А аналітик Defence24.pl Яцек Раубо вважає, що таких інцидентів може бути більше з боку Білорусі та Росії.

Нагадаємо, 7 вересня у Люблінському воєводстві впав дрон. На щастя, люди не постраждали.

А 3 вересня польські війська підняли рівень готовності своїх сил та засобів ППО під час масованого російського обстрілу України.