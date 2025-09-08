Видео
Украина предупредила Польшу о дроне, пересекшем границу, — СМИ

Украина предупредила Польшу о дроне, пересекшем границу, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 13:59
В Украине предупредили Польшу о дроне, упавшем у границы 7 сентября
ПВО Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Украина предупредила пограничников Польши о беспилотнике, который пересек границу 7 сентября. Известно, что беспилотник упал в селе Полатичи.

Об этом сообщает Polsat News в понедельник, 8 сентября.

Читайте также:

Падение дрона в Польше

Репортер Михал Стела рассказал, что дрон был обнаружен и отслеживался военными системами после пересечения польской границы.

"Беспилотник упал в 300 метрах от пограничного перехода, он, вероятно, не нес оружие и имел надписи кириллицей", — сообщила пресс-секретарь Люблинской окружной прокуратуры Агнешка Кенпка.

А аналитик Defence24.pl Яцек Раубо считает, что таких инцидентов может быть больше со стороны Беларуси и России.

Напомним, 7 сентября в Люблинском воеводстве упал дрон. К счастью, люди не пострадали.

А 3 сентября польские войска подняли уровень готовности своих сил и средств ПВО во время массированного российского обстрела Украины.

Польша Украина пограничники дроны беспилотник
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
